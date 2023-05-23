穿牛仔褲出席婚宴　吃一道菜「被強拉出去」！她火大：憑什麼管

▲原PO透露，身為男方同事穿牛仔褲出席婚宴，卻被新娘弟弟強拉出場。（示意圖／達志影像）



記者陳怡靜／綜合報導

多數人出席婚宴會花心思打扮，但還是要當心別踩了穿搭地雷。一名女網友表示，穿牛仔褲出席男同事的婚宴，怎料才吃第一道菜就被趕出去，「女方親友覺得她們不被尊重，看我沒有要動就伸手要強拉我出去。我自認穿著乾淨整潔並沒有失禮，而且我是男方親友，你一個女方弟弟管我穿牛仔褲是住太平洋嗎？」

「活了35年參加超過10次婚宴，第一次聽到吃喜酒不能穿牛仔褲的。」原PO在《匿名公社》抱怨，自己是新郎的同事，才吃第一道菜就被新娘的弟弟趕走，原因是對方認為她穿著打扮不尊重新人，作勢要把她強拉出去，不過她堅持不走，直到新郎和男方家人過來後對方才放手。

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她接著說，自認穿著乾淨整潔，並沒有失禮，「餐廳是很高級，我也包了6600，穿著白T搭稍微破洞的牛仔褲怎麼了？一定要穿套裝還是裙子才行嗎？而且我是男方親友，你一個女方弟弟管我穿牛仔褲是住太平洋嗎？」

文章曝光後，許多人都替原PO抱不平，「女方家人眼睛長在頭頂的感覺」、「好扯，是名門望族嗎」、「親友團直接請賓客離場是有點過頭了，不知情的旁人說不定還以為你是婚宴蟑螂」、「新娘弟弟權力還真大」、「關他什麼事，不然要他把禮金吐出來」。

▲有網友建議原PO，正式場合最好別穿牛仔褲出席。（示意圖／pexels）



不過也有人直言，正式場合穿牛仔褲確實不太妥，「在正式的場所，穿牛仔褲確實是不符合禮儀的，在學習國際禮儀課程時可知，你也可觀察正式場合通常沒人會穿牛仔褲。流行是一回事，正式場所還是要搭配正式服裝代表你對所在場合及主辦方的重視性。」原PO也回應，「服裝問題我會反省，但動手動腳而且我是新郎的同事應該不歸女方家人管吧」。