衣服穿過就丟洗衣機？內行曝「這款褲子」不洗最好：否則減少它壽命

▲牛仔褲要多久洗一次？（示意圖／記者林敬旻攝）

記者朱祖儀／綜合報導

現在天氣越來越炎熱，穿過的衣服沒有馬上洗，難免會飄出異味。一名女網友透露，自己從小就是任何衣物只要穿過一次，就會馬上丟洗衣機，但直到後來才知道，原來牛仔褲不能太常洗，否則會比較快壞掉。文章曝光後掀起討論，不少人分享洗衣習慣，也有內行人透露，「牛仔褲太常洗確實會減少壽命」。

原PO在Dcard發文透露，她從小就習慣任何衣物只要穿過一次就要丟進洗衣機清洗，但直到上大學和同學聊天，才知道原來牛仔褲不能太常清洗，否則會很快壞掉，「我完全不知道這件事」。後來她就把這個習慣改掉了，也想問問大家，除了太髒的情況之外，「（牛仔褲）都是穿過幾次才洗的呢？」

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不少網友看到後紛紛分享自己的習慣，「除非有味道，不然不洗」、「穿過之後會翻面掛著，洗的話半年一次吧」、「我是不管什麼褲子都是當天穿、當天丟洗衣籃，但直到跟我男友在一起，才知道原來有人會一件褲子連續穿個3、4天」、「夏天穿一次就要洗了吧…不然蠻噁心的」、「看當天有去哪些地方吧，像是有去吃火鍋、夜市這種沾味道的地方，穿一次就會洗了，整天都在冷氣房可能會多穿個一兩天」。

▲網友清洗牛仔褲的頻率都不同。（示意圖／記者朱祖儀攝）

也有內行網友指出，「牛仔褲的確不要常常洗！會加劇耗損它的壽命，基本上牛仔褲不洗是最好的，清潔的話可以靠蒸氣，或稍微過水即可，還可以善加利用冰箱的除異味功能（前提是你的冰箱可以接納褲子，但這其實是高級牛仔褲的正確保存方式）來清潔就足夠囉，手洗機洗什麼的，除非有污漬，不然其實都是不用的」。

根據《CNN》報導，美國紀念斯隆凱特琳癌症中心皮膚科醫生安東尼羅西（Anthony Rossi）也曾分享，牛仔褲其實可以重複穿，如果沒有沾到汗水或污漬，不用經常清洗，「我個人不洗我的牛仔褲」。