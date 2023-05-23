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鄰居愛車輪胎遭刺破…他徘徊10分鐘辯「尿急小解」　法官揪漏洞

▲輪胎。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲黃男故意將鄰居車輛輪胎刺破，辯稱「只是剛好在附近尿尿」，法官指出種種跡象打臉。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／台南報導

台南一名黃姓男子在鄰居許男停在路邊的車輛旁徘徊了10分鐘，並持利器把右後輪胎刺破，等到許男要開車時發現輪胎沒了氣，報警調閱監視器揪出黃男所為，黃男裝傻稱只是尿急剛好在旁小解，但法官發現黃男家就在附近，尿急可以趕快回家上就好，不採信他的辯詞，依毀損他人物品罪處黃男拘役40日，可易科罰金4萬元。

家住台南的黃姓男子，2022年11月17日傍晚，看見許姓鄰居的車輛停在路旁停車格內，他行跡詭異的在車旁走動張望了10分鐘、靠近車輛3次，隨後若無其事地離開。

許男來開車時，發現右後輪胎竟洩了氣，還有不尋常破洞，報警調閱監視器，查出鄰居黃男在車旁鬼鬼祟祟，並靠近右後輪，認為就是黃男蓄意破壞。

黃男辯稱，他因為有攝護腺疾病，剛好行經這裡，又許男停車的地方剛好較陰暗，他尿急就在車輛右後方小解。

但法官推論，黃男自己開的廂型車高度更適合作為遮擋，他卻選擇走向許男的小客車旁尿尿，而且黃男的家拐個彎就到了，他未照常理趕快回家、卻是在外徘徊了10分鐘再隨地便溺。再者，黃男坦承他先前曾向許男討紙箱未果，而許表示黃還為此跑到家中興師問罪，顯見有結怨而挾怨報復的動機。

法官審後，不採信黃男辯詞，依毀損他人物品罪，處其拘役40日，可易科罰金4萬元，仍可上訴。

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