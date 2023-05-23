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台大性平會「有委員叫鮭魚卵」　曾吃3萬元免費壽司！提供免費教學

▲▼有委員名為「鮭魚卵」。（圖／翻攝自台大性別平等教育委員會官網）

▲有委員名為「鮭魚卵」。（圖／翻攝自台大性別平等教育委員會官網）

記者曾筠淇／綜合報導

台大經濟系系學會近日公布正副會長選舉公報，其中一組候選人因政見充滿歧視，引發外界不滿；後來又有網友注意到，台大性別平等教育委員會的陳姓候選人經歷包含「跟阿嬤發生過性行為」，再掀討論。如今，更有網友翻出台大第19屆性平會委員名單，發現有其中一位學生委員名為「鮭魚卵」。

有網友翻出台大第19屆性平會委員名單，發現其中一位就讀法律學系的學生委員名為「林翁卍鮭魚卵卍」。查看當時的選舉公報，可見這位同學的經歷中提到，他是性別平等實踐者，所以將自己的名字加上母姓，目前名字開頭是林翁。

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▲▼鮭魚卵。（資料照／「林翁卍鮭魚卵卍」授權引用）

▲林翁卍鮭魚卵卍。（資料照／「林翁卍鮭魚卵卍」授權引用）

值得一提的是，台灣在2021年3月多掀起「鮭魚之亂」，不少人都將名字改為「鮭魚」，而「林翁卍鮭魚卵卍」就是其一。「林翁卍鮭魚卵卍」在17日、18日吃了3萬多元的免費壽司後，決定「取之於社會，用之於社會」，在家教社團徵學生，提供免費教學，授課範圍包含國中全科、高中社會組、生物、化妝、修圖，另也可免費伴讀。

當時「林翁卍鮭魚卵卍」提到，他之所以有這樣的想法，是因為那時快要考指考了，有些人會礙於某些因素無法去補習班、找不到能問的人，所以才想要出手幫忙，不過「教學方式是你拿題目來問，我要是發現你有哪邊觀念不通，我再幫你補或是告訴你方法，所以不是由我來安排進度，都要考試了還要從頭教太恐怖了。」

相關報導：「台大法律鮭」徵學生！吃完3萬元壽司轉念了：提供免費教學

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