台大經濟生爆「是美籍」不怕封殺？網曝1狀況：可能更慘

▲台大經濟系學生參選政見涉歧視遭炎上。（圖／翻攝自FB／台大經濟系學會）

網搜小組／鄺郁庭報導

台大經濟系學會近期改選正副會長，其中有學生搭檔參選，提出政見充滿歧視，掀起輿論撻伐。儘管兩人公開道歉，仍難消群眾怒火，甚至有自稱學長姐的貼文聲稱「封殺」。不過就有人爆料，其中一位候選人高中時就留黑歷史，就算真的被封殺，因為有美國國籍，「我猜啦！他根本沒差好嗎？」但不少網友卻紛紛搖頭，直呼如果爆料屬實，下場可能更糟。

爆料網友在PTT八卦板回文，文中指出，他跟其中一位候選人在高中「有一點認識」，「講幾個小小的八卦，這個人從高中嘴就臭得厲害」，高三時曾因臭別人的女友被一堆人圍，「下課之後幾十個人圍在一樓要堵他，熱鬧得很。」

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原PO認為，這件事似乎沒給當事人教訓，「後來好像也不了了之，他大概覺得，反正嘴臭就道個歉而已，也沒捨摸差（什麼差）。」

▲候選人發文道歉。（圖／翻攝自FB／NTU台大學生交流版）

另外，他又再爆料，「啊！還有說要在台港的外商，還是什麼研究所留學的時候的封殺他，我猜啦！他根本沒差好嗎？」因為該候選人「是美國籍的啊！」直呼「他那叫回國唸書，回去唸完留在那邊工作就好，誰跟你留在台灣 = =」。至於這則爆料，目前沒有同學、相關人士出面證實。

就有人反而搖頭，姑且不論爆料真實性，「美國很忌諱歧視，如果有人追殺到他申請的每一間學校公司，路會很難走」、「美國更慘吧！寄信給學校或公司，說不定比學長姐抵制更有效」、「美國阿爸才危險，他要馬躲一輩子不告訴人，不然有心人士要搞他，把這件事寄到學校或公司，那更慘」、「這種只要有人跟學校檢舉，他就申請不上了。」