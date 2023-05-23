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台大生政見爆性別歧視！經濟系教授：學生真的對性平無知

▲▼台大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大經濟系學生會選舉爆發歧視，教授認為，最大問題在學生不知開玩笑界限在哪。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大經濟系學生會選舉爆發候選人政見涉及歧視性言論，引發各界批判，台大也在今（23日）公開道歉，台大經濟系助理教授蘇軒立則在臉書發文，指此事最大的問題在「開玩笑」學生不知道界限在哪裡，且是真的對於性平無知，也是教育沒做好，沒做好原因是社會沒有提供適當環境，改善環境辦法，根源在於兒童的早期教養，教育父母正確的教養方式與創傷知情。

台大近期接連爆發歧視性言論的事件，包括以「火冒4.05丈」布條諷原住民生加分制度，以及經濟系學生會選舉爆歧視性言論，台大今發布公開道歉聲明，「我們深感遺憾並責無旁貸」，並強調任何違反人權價值和相關法律的歧視，無論出於惡意或玩笑，皆不能被接受，台大將著手研擬成立相關委員會，並邀請校內師生參與規劃，期待藉由制度性設置，積極保障教職員工生免受歧視權益。

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對於經濟系學生會選舉爆歧視性言論，台大經濟系助理教授蘇軒立昨在臉書發文，除了要譴責，他也指出，整起事件最大的問題，在於開玩笑的學生不知道界限在哪，且從學生反應來看，「我相信他們是真的對於性平無知」，而且打從心底相信一些過界的認知；另一個問題是學生會竟允許這樣政見刊出，表示系學會大學生們雖然知道不妥，但還是低估整體事件嚴重性，也不知道言論自由界限在哪。

蘇軒立指出，真的認為大學生在許多層面還在學習成熟，因為我們教育沒給學生自由探索時間，沒給學生異性相處和處理感情議題機會，也沒提供平等環境，不能要求學生在高中一畢業心智就自動成熟。根據觀察，大部分大一學生心智和國高中生沒兩樣。往往到了大二、三後才會變的較成熟，而小孩沒做好，「我的第一反應是大人沒教好」。該問的是，為什麼會把18歲成人教的像小孩一般？

對於性平與言論自由的無知，蘇軒立指出，其實常常出現在台大學生選舉上，包含去年性平委員會學生委員選舉政見，也一度上了新聞，表明這並非個案，「是我們的教育沒做好」，沒做好原因是社會沒有提供適當環境，絕對不是教科書沒寫或是考試沒考。

蘇軒立分析，整體事件，其實反映的是台灣社會不平等環境，當我們責備學生時，要知道這並非個案，是環境造成的，而改善環境的辦法，根源在於兒童的早期教養，教育父母正確的教養方式，與創傷知情。而創傷，是社會問題最根源的起始。

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