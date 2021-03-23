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「台大法律鮭」徵學生！吃完3萬元壽司轉念了：提供免費教學

▲▼ 。（圖／「林翁卍鮭魚卵卍」授權引用）

▲「林翁卍鮭魚卵卍」決定用之於社會，取之於社會。（圖／「林翁卍鮭魚卵卍」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣近來爆發「鮭魚之亂」，由於部分鮭男女浪費食物，導致外界觀感不佳，不過，其實也有不少好鮭魚正默默做好事。繼捐錢的「周士恩覺得鮭魚湯豪豪喝」和幫忙收盤子的「張OO（本名）帥帥帥鮭魚」，「林翁卍鮭魚卵卍」也決定將愛傳出去，在吃了3萬多元的免費壽司後，便於家教社團PO文徵學生，「提供免費教學 ！」

「林翁卍鮭魚卵卍」在臉書社團「家教補教學校兼全職、打工、師訓交流」徵學生，他目前就讀台大法律系一年級，他在17、18日吃了共3萬多元的免費壽司後，希望能「取之於社會，用之於社會」，因此決定將愛傳出去、提供免費教學。他的授課範圍有國中全科、高中社會組、生物、化妝、修圖，另也可免費伴讀。

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▲▼ 。（圖／「林翁卍鮭魚卵卍」授權引用）

▲「林翁卍鮭魚卵卍」就讀台大。（圖／「林翁卍鮭魚卵卍」授權引用）

「林翁卍鮭魚卵卍」將自己的特殊經歷、證照一併附於文中，像是他的多益裸考分數為945分，日文有N3程度、劍道初段、跆拳道黑帶初段等。「林翁卍鮭魚卵卍」也提到，雖然他將提供免費教學，不過僅預計招收2名學生，「目前已經有收一個國中生了」，至於教學地點則「一定要是公開有第三人之場所」。

此外，「林翁卍鮭魚卵卍」也補充說明，他會有這個想法其實是因為指考將至，他覺得有些人可能礙於某些因素而沒去補習班、找不到能問的人，所以才決定出手幫忙，只不過，「教學方式是你拿題目來問，我要是發現你有哪邊觀念不通，我再幫你補或是告訴你方法，所以不是由我來安排進度，都要考試了還要從頭教太恐怖了。」

貼文曝光後，隨即吸引千人朝聖，還有網友回應，「是力爭上游的鮭魚呢」、「好厲害的鮭魚」、「自介好可愛！ 給滿分」、「讚，我喜歡，超喜歡這篇文章」、「老師我想吃鮭魚」、「有點厲害」。

▼其實台灣也有不少好鮭魚！（圖／翻攝自Facebook／家教補教學校兼全職、打工、師訓交流）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／家教補教學校兼全職、打工、師訓交流）

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