吳思瑤曝台大選舉亂象非第一次　堅喊：我們不能就這樣算了！

▲吳思瑤表示，台大學生選舉亂象非第一次，去年五月就曾發生過雷同事件。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

記者江采蓁／綜合報導

台大經濟系學生會近期改選正副會長，其中一組的候選人政見充滿歧視，引發輿論撻伐。對此，民進黨立委吳思瑤22日也在臉書指出，台大學生的選舉亂象不是第一次，去年五月台大性平會學生委員的選舉，就發生雷同事件，嚴重程度不遜於這一次，她也喊話，「希望這一次，不再是狗吠火車，這一次真的不能就這樣算了！」

吳思瑤指出，台大校園自治選舉亂象引眾怒，其實這早不是第一次，去年五月台大性平會學生委員的選舉，就發生雷同事件，嚴重程度不遜於這一次，當時，她也第一時間就質詢要求台大改正。她提到，當時有三位學生委員候選人在競選政見中登載「性平事件，加害者是可憐蟲，受害者是瘋子」、「一拳一個自助餐制裁台女、終結噁男」等歧視性言論，離譜訴求不只如此，還有「在校內草皮設立合法性行為區」、「學校期刊增訂色情網站，以推動情慾自主」等爭議主張，都堂而皇之登載在性平委員的競選政見上。

吳思瑤表示，性平會攸關校園性平事務的審查與督導，偏偏競選性平委員的學生，就是性別暴力、歧視他人的始作俑者，而令人遺憾的是其中一位竟還順利當選，正式成為台大性平會學生代表。「這種選舉結果是否能被接受？」，她指出，一年過去，未見校方進行任何合宜處置，一年後的今天台大再發生類似行為，也不足為奇了。

吳思瑤提到，去年5月質詢時她就要求教育部必須正視這樣的問題，即刻督導台大，但顯然，去年她質詢提出的呼籲及要求，沒有獲得教育部及台大校方的正視，導致一年後的今天，同一學校雷同事件二度上演，教育部及台大都該打50大板。

吳思瑤舉例，她質詢時表示，國家對於公職人員的選舉政見設有監察小組，得以審查政見內容，若候選人或助選人違反《選罷法第55條》「煽惑他人患內亂罪或外患罪、煽惑他人以暴動破壞社會秩序、觸犯刑事法律規定之罪」，出現觸犯紅線的仇恨歧視、公然侮辱、誹謗言論，中選會得「令其修改，否則不予刊登」，國家制度如此，就是要維持民主選舉的品質，「難道校園學生自治組織選舉，可以容忍標準低下？自外於國家法律？」

此外，吳思瑤認為，除了校園自治選舉機制亟待改善外，校園的性平教育更是持續亮紅燈，不是單一事件，從近期從台中一中「烯環鈉」事件、台大言論自由月「火冒4.05丈」歧視性布條，到這次台大經濟系學生會長選舉歧視政見，都呈現了校園對於性別主流化、族群主流化的教育實踐相當不足。

「我希望這一次，不再是狗吠火車，這一次真的不能就這樣算了！」，吳思瑤喊話，她想要對長期受到歧視言論傷害的學生們說，請不要放棄對平等的追求，我們不會沈默放任惡意的加害人，持續製造撕裂，「終止傷害，讓社會真正平等的那一天加速到來，我不會放棄努力！」