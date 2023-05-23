柯承諾當選赴立院國情報告遭賴諷　民眾黨團反擊：盡顯法盲本色

▲民眾黨團23日舉行「有違憲政，就想糊弄？賴清德別逃避民意！」記者會，黨籍立委張其祿（左起）、邱臣遠、陳琬惠出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲20日指若自己當選，可赴立法院國情報告，但遭民進黨籍對手賴清德諷「沒有國會經驗」。對此，民眾黨立法院黨團今（23日）召開記者會，呼籲賴清德別逃避民意，甚至一再落跑耍賴，拿出重視民心的態度，為台灣民主政治發展建立良好示範，也提醒賴清德對黨籍立委與詐團交好，出面給國人一個交代。

民眾黨團總召邱臣遠指出，目前憲法及法律上，並無明確提到總統不能自願前往立法院進行國情報告或備詢，《中華民國憲法增修條文》第4條第3項「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」，因此總統依個人意志，自願前往立法院並無不妥。

邱臣遠說，賴清德稱總統赴立法院國情報告後被要求備詢是「有違憲政體制」，很明顯只是逃避國情報告的藉口；更何況賴清德當了4屆立委卻不懂立法院職權行使法，想選總統連憲法都不了解，盡顯法盲本色。

邱臣遠指出，前總統李登輝曾以「綜合答辯」回應國民大會提問，雖體制不同，但落實責任政治的民主精神，柯文哲強調總統目前是「有權無責」的狀況，希望透過赴立法院國情報告，落實三權分立、解決問題。

邱臣遠也提及，民進黨立法院黨團總召柯建銘也曾提議前總統馬英九赴立院即問即答，如今賴清德卻以違憲來模糊焦點，看來是已經開始超前部署，難道未來若當選，都會以一句「違憲」就想閃避民代的發問？

邱臣遠更指，賴清德「逃避監督」已非首例，賴2015年擔任台南市長時，以「議長李全教賄選」為由拒入議會234天，導致當時登革熱疫情死亡上百人；但對比2022年底，同為台南市議長的邱莉莉傳出賄選案，賴清德僅以一句「謝謝」閃避記者提問，賴清德落跑前科累累，台灣的未來怎能託付到如此不負責任的人手上？

民眾黨立委陳琬惠表示，賴清德擔任台南市長期間，讓台南市烙上「黑金城市」的烙印，前行政院發言人陳宗彥當時擔任新聞及國際關係處長，疑似接受性招待，留下「小芸有空嗎？」金句； 2015年登革熱肆虐，地方里長還得自掏腰包購買防疫器具；2016年莫蘭蒂颱風來襲，早上照常上班上課，午晚停班停課，讓民眾暴雨通勤，獲得「賴半天」笑名；如今台南議長賄選案10多人遭起訴，不僅有賄選，還有槍擊暴力。

民眾黨團幹事長張其祿則說，憲法增修條文第4條規定，立法院每年集會時，得聽取總統國情報告，且在《立院職權行使法》第二章第15條已經訂明立法院集會時聽取總統國情報告的合法性授權及方式。

張其祿認為，就總統向國人報告國政的必要性來看，不僅體現公權力的透明度與對話性，還能讓公眾瞭解國家的現狀與未來方向，而總統應根據國家形勢的需要，自願向立法院報告國情，也為台灣提供了創造新憲政慣例的機會。