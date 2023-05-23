賴清德批「無民主自由DNA」　游淑慧舉4點反擊：綠營DNA早已突變

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對民進黨總統參選人賴清德日前直言「國民黨沒有民主自由的DNA」，國民黨台北市議員游淑慧反擊，民進黨自稱有民主自由的DNA，但各種昨是今非顯現DNA早已突變，例如「干預學術自由、干預言論自由、干預新聞自由、沒收公投」等，痛批民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」已經淪為口號。

游淑慧批評，賴清德這幾天口口聲聲說「民主自由不是國民黨的DNA」，但老百姓都看得出來民進黨的DNA已經突變了。民進黨自稱有民主自由DNA，但嘴巴說一套，做的又是另外一套，隨便都能舉出幾個案例。

游淑慧舉例，2018年1月5日台大校長遴選，前台大校長管中閔當選校長，但幾日後，教育部指出該案有瑕疵，拒絕發給聘書，衍生出一連串關於校長遴選制度及學術自主的爭議，是「干預學術自由」。另外，只要政府機構認為傳遞的資訊對他們不利，就會被政府提告散播不實訊息，動輒法辦民眾企圖製造綠色恐怖，是「干預言論自由」。

游淑慧接著說，中天新聞申請換發證照時，號稱獨立機關的NCC用先射箭再畫靶的方式，不給中天換照。後續法院判決中天勝訴，還給中天新聞公道，但中天新聞已經回不到有線電視台了，是「干預新聞自由」。

游淑慧補充，2016年民進黨取得完全執政後，將公投門檻降低，並將「公投綁大選」入法並三讀通過；但2018年民進黨支持的公投皆以大敗收場，於是又以公投綁大選會造成選務困難，在2019年修法通過，規定公投必須要與大選脫鉤，再度將公投鎖回鐵籠內，等同於「沒收公投」。

游淑慧開轟，民進黨政府各種昨是今非，DNA早已突變，現在的民進黨已經不是過去的樣子，「清廉、勤政、愛鄉土」已經淪為口號。民進黨的老黨員對黨內改革失望透頂，像是前縣長蘇煥智以及前立委郭正亮，只能離開黨內尋求體制外的方式，挽救回憶中的民進黨。