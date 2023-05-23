總統赴立院國情報告違憲？　發言人還原賴清德真實說法

▲賴清德總統競選團隊發言人郭雅慧。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲，不約而同都在上周六（20日）拋出若當選總統到立法院進行國情報告的主張，頓時成為選戰話題。針對藍白兩黨指控，民進黨總統參選人賴清德說「進國會國情報告是違憲」，賴清德競辦發言人郭雅慧23日還原原句說，賴清德是說「備詢」不符合憲政制度，也說願意到立院做國情報告，但這說法卻被扭曲。

郭雅慧今天表示，這幾天各黨總統參選人都提到，當選總統後要到立法院報告，而賴清德回應指，他十分願意到立法院做國情報告，當下也解釋，現行狀況下無法成行，是因為到立院報告後，立委會要求總統「接受質詢」，這並不符合台灣的憲政體制。

郭雅慧表示，然而，這樣的說法卻被國民黨、民眾黨陣營扭曲成：「不願意到立法院報告」、「不敢接受民意的檢驗」、「不懂憲法」。她指出，總統是否要到立法院做「國情報告」？經過立法院同意後，當然要；但是總統到立院做國情報告後，若要繼續接受立委「質詢」，並不符合憲政體制。

郭雅慧說明，《憲法》裡頭行政院是最高行政機關，行政院長由總統指派，對立法院負責，總統則是選舉產生，直接對全體人民負責，總統、立法院各有民意基礎，憲法賦予的權力相互制衡，這是台灣憲政體制，權力相互平衡至關重要，不認同政治制度被拿來當選舉話題抹黑攻擊。

郭雅慧也還原賴清德當時回應媒體的原句，當時賴清德表示，「不管是侯市長（國民黨總統參選人侯友宜）或是柯市長（柯文哲）都沒有國會的經驗，不管是國民黨執政或是民進黨執政，總統都願意到立法院做國情報告。為什麼一直都沒辦法成行，是因為在野黨，不管是國民黨執政的在野民進黨，或是民進黨執政的在野國民黨，立法院黨團都要求總統來到立法院做國情諮詢之後，必須要向行政院院長一樣的接受立法院質詢，這樣的做法是有違目前的憲政制度」。

▲民眾黨團舉行「有違憲政，就想糊弄？賴清德別逃避民意！」記者會。（資料照／記者湯興漢攝）