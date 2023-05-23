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2030年前投入9000億！　賴清德拚淨零轉型「台灣不能自外於世界」

▲▼副總統賴清德、行政院副院長鄭文燦出席「2023富邦永續大未來論壇」。（圖／總統府提供）

▲副總統賴清德、行政院副院長鄭文燦出席「2023富邦永續大未來論壇」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

副總統賴清德23日出席「2023富邦永續大未來論壇」時表示，台灣是全球的一份子，不能自外於世界，總統蔡英文已在2021年宣示2050淨零轉型的目標，行政院去年3月也發布2050淨零碳排路徑圖，提出在科技研發及氣候法制兩大治理基礎上，推動能源、產業、生活、社會等四大轉型策略，以及風電光電、氫能、前瞻能源、儲能、碳捕捉利用及封存等12項關鍵戰略，並將在2030年前投入9千億元預算，共同投入淨零轉型的工作。

賴清德表示，首先感謝富邦集團與台大風險中心長期推動台灣社會對永續發展的共識，並連結國際，針對重大議題進行研究與倡議，對台灣推動永續發展極具貢獻。本次論壇以「面對全球多重危機，台灣關鍵轉型」為主題，邀請產官學研各界進行討論，希望讓台灣在經濟、社會、能源轉型上更具韌性。

賴清德指出，根據聯合國「政府間氣候變遷專門委員會」（IPCC）報告評估，台灣未來所面臨的水情，會是豐水期水更多、枯水期水更少。此外，IPCC今年發布「2023氣候變遷綜整報告」指出，可能在未來10年內，全球溫度會上升1.5度以上，呼籲已開發國家能率先響應，提前於2040年達到淨零轉型的目標，「這是一項非常艱鉅的任務」。

賴清德強調，台灣是全球的一份子，不能自外於世界，總統蔡英文已在2021年宣示2050淨零轉型的目標，行政院去年3月也發布2050淨零碳排路徑圖，提出在科技研發及氣候法制兩大治理基礎上，推動能源、產業、生活、社會等四大轉型策略，以及風電光電、氫能、前瞻能源、儲能、碳捕捉利用及封存等12項關鍵戰略，並將在2030年前投入9千億元預算，藉由跨部會的協調合作，帶動個人、企業及非政府組織，共同投入淨零轉型的工作。

賴清德指出，氣候變遷對全球固然是一項挑戰，但若因應得當，就是一個國家的機會。淨零轉型不僅攸關地球的永續發展，也是各國產業升級轉型的機會。特別是淨零轉型所將創造的綠色商機，包括綠能電力、智慧生活應用、低碳製造等領域，都有建立產業鏈的機會。

賴清德認為，台灣在過去幾十年來打下非常好的工商基礎，有很大的競爭優勢，如果善用ICT產業優勢和金融業的實力，確實有機會在面對氣候變遷挑戰時，應變能力更強、更有彈性。

最後，賴清德表示，政府非常重視淨零轉型議題，已擬定路徑圖並進行修法，期盼未來與大家共同合作，善盡地球村一份子的責任，將危機化為轉機，讓台灣更加進步、成功。

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