立法院朝野有共識　下周連2天加開院會

▲立委們於議場審議議案。（資料照／記者屠惠剛攝）
記者呂晏慈／台北報導
立法院即將休會，立法院長游錫堃23日召集立法院黨團協商，朝野有共識於5月底加開兩天院會，處理重要議案。此外，朝野另外針對今年度國營事業預算案進行協商，目前會議仍在進行中。
游錫堃今天召集朝野協商，研商本會期加開院會相關事宜，會中朝野達成共識，各黨團同意5月29日、5月31日加開院會處理法案，且5月26日、5月30日合併為一次會議。加上原本就要開會的5月30日，下周將連續3天開會處理重大議案。
▲立委們於議場審議議案。（資料照／記者屠惠剛攝）
記者呂晏慈／台北報導
立法院即將休會，立法院長游錫堃23日召集立法院黨團協商，朝野有共識於5月底加開兩天院會，處理重要議案。此外，朝野另外針對今年度國營事業預算案進行協商，目前會議仍在進行中。
游錫堃今天召集朝野協商，研商本會期加開院會相關事宜，會中朝野達成共識，各黨團同意5月29日、5月31日加開院會處理法案，且5月26日、5月30日合併為一次會議。加上原本就要開會的5月30日，下周將連續3天開會處理重大議案。
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