立法院朝野有共識　下周連2天加開院會

新北市長侯友宜獲國民黨徵召參選2024總統，傳出除了國民黨團餐宴外，還有挺侯藍委規劃「和解宴」，弭平先前挺郭立委跟中常委的不滿。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（23日）表示自己未聽聞有「和解宴」，黨團書記長謝衣鳯則否認有該餐會；不過兩人也都指出，在本次立法院會期結束前，侯友宜將到國民黨團拜會，形式最多也僅是「便當會」。