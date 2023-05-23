　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

起底黑歷史！台大經濟生被爆「特殊身分」　封殺根本沒差

▲▼台大椰林大道與總圖。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大經濟系學會選舉政見涉歧視惹爭議。（示意圖／記者許敏溶攝）

網搜小組／劉維榛報導

台大經濟系「陳、謝姓學生搭檔」因把歧視當政見，一夕間惹眾怒，該系也將懲處！不過一名鄉民暗黑爆料，謝生讀高中時曾臭嘴女友，結果下課被10幾人圍堵，但此事也不了了之。原PO還說，謝生擁有「特殊身分」，在台灣完全不怕被封殺，不過以上消息均未被同學、相關人士證實，仍引發網友熱議。

台大經濟系系學會公布112學年度正副會長選舉公報，其中一組陳姓和謝姓搭檔的候選人，提出充滿歧視性政見，包括「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」、「大四畢業母胎單身進行結紮手術」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，一名網友在PTT暗黑起底，指出參選副會長的謝姓男大生念高中時「嘴就臭得厲害」，某次對著高三女友講難聽的話，結果「下課之後幾十個人圍，在一樓要堵他，熱鬧得很」，尤其學號107開頭的建中仔應該都知道。

然而這件事好像也不了了之，原PO直言，「他（指謝生）大概覺得反正嘴臭就道個歉而已，也沒什麼差。」

原PO也聽說，有人想在台港外商界、或是研究所留學時要封殺謝生，「他根本沒差好嗎？為什麼呢...這位老哥是美國籍的啊！」原來對方背後有超硬背景，原PO解釋，「人家美國阿爸人 申請國外留學幹啥？他那叫回國唸書，回去念完留在那邊工作就好，誰跟你留在台灣？」

底下網友熱議，「有身分就差很多了」、「美國很忌諱歧視！如果有人追殺到他申請的每一間學校公司，路會很難走」、「美國爸爸只是有機會有美國綠卡，又不一定保證進常春藤名校」、「反正沒多久大家就忘了」、「實在嗎？念個台大經濟回美國是能幹嘛」。

事後，原PO在留言串又爆料，「他（謝生）好像小時候就回台灣，印象中他老爸是中研院的，可能因為這樣才回來吧，不是很清楚。」不過以上消息均未被同學、相關人士證實，但比對謝生的系上選舉公報，他經歷確實有提到「中央研究院附設幼稚園應屆畢業」。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲知情人士爆料。（圖／翻攝PTT）

針對兩位學生不當舉止，台大經濟系在21日發出聲明，台大經濟系堅持人權及性別平等。維護言論自由的同時，也不應違反法律規範與人權價值；其中多點已有違反人權價值及性別平等相關法令之虞。本系第一時間已通報台大性平委員會，後續行政程序，將依性平會調查結果及國立台灣大學學生個人獎懲辦法辦理。本系亦將啟動輔導機制。

台大經濟系助理教授的蘇軒立也說明，整起事件最大的問題在於，這些「開玩笑」的學生不知道界限在哪裡，「從學生的反應來看，我相信他們是真的對於性平無知，而且還打從心底相信一些過界的認知，例如某生道歉竟然還提說，『我真的對議題有想法』。而這個無知與過界的想法，反應的是整個系統的問題。」

他認為，社會的反應這麼大，大部份是來自對於菁英的失望，而真正問題的根源，還是在於整個社會環境的不平等和僵固的流動性；另外，就是兒童的早期教養，應教育父母正確的教養方式與創傷知情。

最後，蘇軒立也強調，「我雖然是台大經濟系的老師，但言論只代表自己，不代表其他系上同事與台大。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／《不熙娣》班底嗆詩亞說謊！　親揭「炒作內幕」
起底黑歷史！台大經濟生被爆「特殊身分」　封殺根本沒差
瑪娃颱風周末「90°北轉」！　朝台灣方向移動
快訊／湖人遭0：4橫掃！　金塊首闖冠軍賽
Netflix史上最慘新片！　評價「只有1分」
他一句「誰先結婚就過戶給誰」！　5億高中生疑假結婚沒命
快訊／雨彈狂炸一夜　各水庫水情一次看
快訊／「最美博士」被爆睡人夫還傳裸照　告誹謗結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大接連爆發歧視言論！校方公開致歉：將成立委員會防杜

獨／星宇航空稱「宵禁害滯留高雄」　民航局打臉：班機有異狀

「螢光烏賊」重金屬鎘超標！日本3產品邊境遭攔　葡萄、藍莓上榜

一排雷神從天降！變電所遭閃電劈中起火　彰化夜空驚豔影片曝

台大經濟生爆「是美籍」不怕封殺？網曝1狀況：可能更慘

鋒面降雨高雄吃大補丸！水情預備「轉黃燈」解除限水管制

起底黑歷史！台大經濟生被爆「特殊身分」　封殺根本沒差

瑪娃估24小時後轉強颱！周末「90°北轉」朝台灣方向移動

公幼收費竟比準公幼還貴　全教總籲：教部檢討課後留園政策

華航台北-新加坡「客量衝8成」　星國地勤缺工！高雄復飛要等等

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

《黑澀會》鄭靚歆「被女友求婚」嗨翻答應　遭酸：社會病原的禍根...她截圖反擊！

鹿希派登《營業中2》連節目名都不知XD　小幫手分批來⋯炎亞綸氣喊：走開！

非洲網紅深情翻唱《黃昏》　發音標準+渾厚嗓音網讚翻

挖呀挖正妹老師公開現身！　「無P真實長相」再掀論戰

夏姓地政士父子現身！　「出動6刑警」陪同出庭

台大接連爆發歧視言論！校方公開致歉：將成立委員會防杜

獨／星宇航空稱「宵禁害滯留高雄」　民航局打臉：班機有異狀

「螢光烏賊」重金屬鎘超標！日本3產品邊境遭攔　葡萄、藍莓上榜

一排雷神從天降！變電所遭閃電劈中起火　彰化夜空驚豔影片曝

台大經濟生爆「是美籍」不怕封殺？網曝1狀況：可能更慘

鋒面降雨高雄吃大補丸！水情預備「轉黃燈」解除限水管制

起底黑歷史！台大經濟生被爆「特殊身分」　封殺根本沒差

瑪娃估24小時後轉強颱！周末「90°北轉」朝台灣方向移動

公幼收費竟比準公幼還貴　全教總籲：教部檢討課後留園政策

華航台北-新加坡「客量衝8成」　星國地勤缺工！高雄復飛要等等

AI時代「人設重於內容」？　專家：深化咀嚼才能抓住眾人目光

台大接連爆發歧視言論！校方公開致歉：將成立委員會防杜

樂天動紫趴首場開唱　邀請范逸臣開球、賽前表演

台中開車族有福！　平面車位均價128萬「全台最便宜」

環島路遇瘦弱浪犬！企鵝妹暖救援　動物醫院還原狀況：她很有愛心

機票銅板價99元起！易飛網旅展「第2人折萬元」韓國每人8900元起

爸媽藥物中毒亡…連葬禮都沒下文！　「遺體藏疑點」市川猿之助被調查

99.999%柯郭配？陳智菡斥「過度延伸」：合作僅是理念、政策上討論

獨／星宇航空稱「宵禁害滯留高雄」　民航局打臉：班機有異狀

留言問賴惠員論文「2分鐘就被刪」　她：這有民主自由的DNA？

魔鬼爸嚴格訓練10隻鵝　喊跑步、坐下全員照做

生活熱門新聞

瑪娃成今年首強颱！預估4條路線甩尾

即／大雷雨國家警報　豪雨擴13縣市

今降13℃！17縣市豪大雨　瑪娃「明開始轉彎」上看強颱

馬陸大軍狂竄！　眾人驚「大地震前兆？」

3生肖6月「賺到出油」！財運+事業齊發

即／大雨亂航班！飛機降落5次旅客狂吐

「闖民宿打飛機」遭起底是醫生！新郎急關版　網幫高調

即／大雷雨狂灌　桃竹深夜發淹水警報

今越晚雨越大！2條件助瑪娃成強颱

5月底前衝突達顛峰　4星座14行業要注意

水彈最強時刻！大雨紅爆警戒熱區曝

快訊／桃園深夜雷雨驚見「巨大漩渦」　機車全倒電桿斷

即／雷電移入　升級豪雨警報9縣市

星宇降落遇亂流旅客嚇到哭！第一視角曝

更多熱門

相關新聞

台大經濟生爆「是美籍」　網驚1狀況慘了

台大經濟生爆「是美籍」　網驚1狀況慘了

台大經濟系學會近期改選正副會長，其中陳、謝姓學生搭檔參選，提出政見充滿歧視，掀起輿論撻伐。儘管兩人公開道歉，表示會為說過的話負責、停止參選活動，仍難消群眾怒火，甚至有自稱學長姐的貼文聲稱「封殺」。不過就有人爆料，其中一位候選人高中時就留黑歷史，就算真的被封殺，「我猜啦！他根本沒差好嗎？」

台大生歧視政見被炎上！　經濟系老師首發聲

台大生歧視政見被炎上！　經濟系老師首發聲

言論自由切勿構築在歧視上

言論自由切勿構築在歧視上

「台大學長姐」稱封殺　全場搖頭：太唬爛

「台大學長姐」稱封殺　全場搖頭：太唬爛

台大系學會選舉「歧視政見」啟動性平調查　最重懲處勒令退學

台大系學會選舉「歧視政見」啟動性平調查　最重懲處勒令退學

關鍵字：

台大經濟系歧視選舉公報封殺特殊身分

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃成今年首強颱！預估4條路線甩尾

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

即／大雷雨國家警報　豪雨擴13縣市

今降13℃！17縣市豪大雨　瑪娃「明開始轉彎」上看強颱

超商浩克被K到濺血　警「打完人拍照」視角曝光

5億高中生「生母」還原愛子死前2小時內幕　配偶父子照曝光

一躺下就睡死是警訊！7題秒測「有沒有睡眠債」

吸毒男砍殺7旬嬤　無情推下水泥井棄屍

快訊／急尋2張1-2月千萬發票得主！　最低「竹科台積電超商」花90元

馬陸大軍狂竄！　眾人驚「大地震前兆？」

3生肖6月「賺到出油」！財運+事業齊發

愛愛到一半突軟？她警告「1個動作」害陽痿

白蟻是蟑螂親戚！專家教4招防蟲：先關掉這顏色燈

即／大雨亂航班！飛機降落5次旅客狂吐

「闖民宿打飛機」遭起底是醫生！新郎急關版　網幫高調

更多

最夯影音

更多
瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃
屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面