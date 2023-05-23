起底黑歷史！台大經濟生被爆「特殊身分」　封殺根本沒差

▲台大經濟系學會選舉政見涉歧視惹爭議。（示意圖／記者許敏溶攝）



網搜小組／劉維榛報導

台大經濟系「陳、謝姓學生搭檔」因把歧視當政見，一夕間惹眾怒，該系也將懲處！不過一名鄉民暗黑爆料，謝生讀高中時曾臭嘴女友，結果下課被10幾人圍堵，但此事也不了了之。原PO還說，謝生擁有「特殊身分」，在台灣完全不怕被封殺，不過以上消息均未被同學、相關人士證實，仍引發網友熱議。

台大經濟系系學會公布112學年度正副會長選舉公報，其中一組陳姓和謝姓搭檔的候選人，提出充滿歧視性政見，包括「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」、「大四畢業母胎單身進行結紮手術」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」等。

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對此，一名網友在PTT暗黑起底，指出參選副會長的謝姓男大生念高中時「嘴就臭得厲害」，某次對著高三女友講難聽的話，結果「下課之後幾十個人圍，在一樓要堵他，熱鬧得很」，尤其學號107開頭的建中仔應該都知道。

然而這件事好像也不了了之，原PO直言，「他（指謝生）大概覺得反正嘴臭就道個歉而已，也沒什麼差。」

原PO也聽說，有人想在台港外商界、或是研究所留學時要封殺謝生，「他根本沒差好嗎？為什麼呢...這位老哥是美國籍的啊！」原來對方背後有超硬背景，原PO解釋，「人家美國阿爸人 申請國外留學幹啥？他那叫回國唸書，回去念完留在那邊工作就好，誰跟你留在台灣？」

底下網友熱議，「有身分就差很多了」、「美國很忌諱歧視！如果有人追殺到他申請的每一間學校公司，路會很難走」、「美國爸爸只是有機會有美國綠卡，又不一定保證進常春藤名校」、「反正沒多久大家就忘了」、「實在嗎？念個台大經濟回美國是能幹嘛」。

事後，原PO在留言串又爆料，「他（謝生）好像小時候就回台灣，印象中他老爸是中研院的，可能因為這樣才回來吧，不是很清楚。」不過以上消息均未被同學、相關人士證實，但比對謝生的系上選舉公報，他經歷確實有提到「中央研究院附設幼稚園應屆畢業」。

▲知情人士爆料。（圖／翻攝PTT）



針對兩位學生不當舉止，台大經濟系在21日發出聲明，台大經濟系堅持人權及性別平等。維護言論自由的同時，也不應違反法律規範與人權價值；其中多點已有違反人權價值及性別平等相關法令之虞。本系第一時間已通報台大性平委員會，後續行政程序，將依性平會調查結果及國立台灣大學學生個人獎懲辦法辦理。本系亦將啟動輔導機制。

台大經濟系助理教授的蘇軒立也說明，整起事件最大的問題在於，這些「開玩笑」的學生不知道界限在哪裡，「從學生的反應來看，我相信他們是真的對於性平無知，而且還打從心底相信一些過界的認知，例如某生道歉竟然還提說，『我真的對議題有想法』。而這個無知與過界的想法，反應的是整個系統的問題。」

他認為，社會的反應這麼大，大部份是來自對於菁英的失望，而真正問題的根源，還是在於整個社會環境的不平等和僵固的流動性；另外，就是兒童的早期教養，應教育父母正確的教養方式與創傷知情。

最後，蘇軒立也強調，「我雖然是台大經濟系的老師，但言論只代表自己，不代表其他系上同事與台大。」