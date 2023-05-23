99.999％柯郭配？　陳智菡斥「過度延伸」：僅理念價值與政策合作

▲傳郭柯配？柯文哲競辦發言人陳智菡指過度延伸了。（圖／台灣民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲競選總統辦公室發言人陳智菡，22日於節目中稱，柯文哲與鴻海創辦人郭台銘合作機率高過99.999％，被解讀成是意指「柯郭配」，陳智菡23日接受電訪時反擊是遭斷章取義，她的發言提及的僅是理念、政策上可討論，但搭檔競選就是過度延伸，「合作有非常多可能性，但並沒確定型態，更遑論搭檔競選。」

陳智菡22日接受節目《寰宇一把抓》訪問時，被問到郭台銘、柯文哲日前會面到底談了什麼，有沒有談到合作機會？陳智菡當時表示，「我想絕對是高過99.999％的意思，他們雙方溝通默契本來就非常好，接下來國民黨徵召大戲結束或落幕後，雙方關係沒有改變，改變的是郭台銘跟國民黨的關係，或是他們回到起點原點。」

陳智菡當時在節目上也提及，「接下來有沒有什麼地方，如果是福國利民、有無共同理念方向可繼續進行合作，我覺得這部分，相對於國民黨來說，應該有滿大空間。」

▲柯文哲辦公室發言人陳智菡。（資料圖／記者湯興漢攝）

面對媒體報導，陳智菡所謂99.999％是指「柯郭配」，陳智菡23日接受《東森新媒體ETtoday》電訪時反駁，強調民眾黨一直堅持主體性，「柯文哲百分之百獨立參選到底。」至於柯文哲與郭台銘之間的合作，大家不要想得太過狹隘，所謂合作就是指「理念或政策上的討論」，這本來就有很多討論空間。

陳智菡強調，柯文哲曾說過郭台銘是企業管理一流人才、有很多國際經驗，所謂合作是指理念價值或政策合作，為了國家大政、台灣人民努力，兩人有很多地方可聊。

陳智菡提及，自己已在節目上說明清楚，兩人有合作空間，但型態並沒有確定，並不是一定要「柯郭配」或「郭柯配」，而是理念價值上、就國家政策部分，或柯文哲過去屢次強調的「聯合政府」中取得共識。

陳智菡說，兩人合作並不是只有兩人搭檔競選，而是理念、政策上的討論，郭台銘有很多想法可以借鏡，或是有國際經驗、企業治理經驗值得請益，但媒體直接斷章取義認為是「搭檔競選」，就是屬於「過讀延伸」，「合作有非常多可能性，但沒確定型態，更遑論搭檔競選？」

至於郭台銘、柯文哲兩人是否已有聯繫，甚至碰面？陳智菡僅說，該碰面的時候就會碰面。