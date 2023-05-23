賴清德競辦發言人：侯友宜是國民黨參選人　當然支持九二共識

▲賴陣營緊咬國民黨總統參選人侯友宜是否對「九二共識」表態。（資料照／記者許靖騏攝）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統選戰開打，民進黨總統參選人賴清德近日緊咬「九二共識」，批評國民黨對手侯友宜接受「九二共識」與「一中原則」，但侯強調反對「台獨」與「一國兩制」，並未明確回應是否支持「九二共識」。對此，賴清德競辦發言人陳世凱說，賴陣營態度很清楚，國民黨黨綱裡就有「九二共識」，侯友宜身為國民黨的總統參選人，當然就是支持九二共識。

陳世凱今天受訪表示，賴清德對於兩岸論述的立場已清楚表達，反對「九二共識」，倒是侯友宜從未說清楚，僅回應反對「一國兩制」，是無法清楚向台灣社會說明的。

陳世凱分析，儘管侯友宜未親口說過「支持九二共識」，但身為國民黨提名的總統參選人，兩岸論述在國民黨的框架裡，是理所當然的事情，承襲國民黨、前總統馬英九所主張的九二共識，無庸置疑。他說，侯友宜若要破除此認定，只有一個辦法，就是自己親自說出「不支持九二共識」；這也是該議題的核心，還是要回歸到侯友宜自己出面說清楚、講明白。

此外，民進黨立委林宜瑾表示，外媒《華爾街日報》與《紐約時報》紛紛指出國民黨和侯友宜面對中國問題的論述混沌不清，日籍學者小笠原欣幸近日亦表示，國民黨正面臨該如何處理親中形象的困難抉擇。她說，究竟國民黨是要進一步本土化，又或者乾脆親中到底，應該要向全國公民交代清楚，面對將決定台灣未來的總統、立委大選，任何政黨和候選人，都不應該含混帶過自身立場。