控徐巧芯烏賊戰　賴清德發言人：打著正義旗幟私下做骯髒事

▲賴清德競選辦公室發言人陳世凱。（資料照／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯23日踢爆，甫獲得民進黨提名的台南市立委賴惠員碩士論文涉抄，賴回應將再次把碩論送交學術倫理委員會審查。對此，賴清德競選辦公室發言人陳世凱呼籲，這種打烏賊戰、模糊焦點的方式，無法掩飾國民黨總統參選人、新北市長侯友宜對國防、兩岸、民生議題的無能。

賴惠員2009年取得中正大學政治學碩士學位，碩士論文題目為「中央與地方層級選舉投票取向之研究—以新營市2005年縣長三合一選舉與2008年總統選舉結果為例」，不過，徐巧芯今日舉行記者會質疑，其碩論內容與2006年同系所畢業生高參發的「中央與地方層級選舉選民投票取向之研究—以雲林縣2004年總統大選與2001年縣長選舉結果為例」論文高度雷同，且指導教授都是前政治系主任謝敏捷。

對此，陳世凱今天表示，請國民黨和徐巧芯「們」，讓選戰回歸國政討論吧，昨天他被媒體朋友問到，「會不會覺得徐巧芯或國民黨，都是透過抹黑的方式操作選戰？」他說，回想這段時間，也的確看到徐巧芯等國民黨人，往往都是藉由照片看圖說故事，捕風捉影在胡亂抹黑攻擊、讓人民看不見候選人對國政的討論，並非針對詐騙案回應。

陳世凱感慨說，沒想到，國民黨卻刻意對我呼籲「好好談國政」視而不見，繼續用移花接木，扭曲自己的言論，試圖煽動仇恨，這跟徐巧芯一邊說要揭弊，卻在警察抓違停時，就先講出「我是徐巧芯，這是我的車」試圖用特權施壓，根本左手裝政義，右手打警察，要打詐卻又欺壓負責打詐的警察，「打著正義的旗幟，私下卻做骯髒事」。

陳世凱表示，再次真心的呼籲，請國民黨和徐巧芯們，還是針對國政提出討論吧，這種打烏賊戰，模糊焦點的方式，並不能掩飾侯友宜對國防、兩岸，民生等議題的空洞和無能。