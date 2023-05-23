「柯郭合」機會逾99.999％？　邱臣遠：兩人有保持暢通聯繫管道

▲民眾黨團總召邱臣遠23日回應柯郭合議題。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨2024總統參選人失利，近期動向備受政壇關注，民眾黨主席柯文哲辦公室發言人陳智菡昨指郭柯合作機會高過99.999％，被解讀是為兩人搭配埋伏筆。對此，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今（23日）表示，郭柯有保持暢通的聯繫管道，民眾黨會團結一切可以團結的力量，不管是郭過去提出的政見還是國政方針，都是大家一起努力的方向。

陳智菡22日接受節目《寰宇一把抓》訪問時，被問郭台銘、柯文哲日前會面談了什麼？有無談到合作機會？陳智菡當時表示，「我想絕對是高過99.999％的意思，他們雙方溝通默契本來就非常好，接下來國民黨徵召大戲結束或落幕後，雙方關係沒有改變，改變的是郭台銘跟國民黨的關係，或是他們回到起點原點。」引發討論。

對此，邱臣遠23日在立法院被問到陳智菡所稱郭台銘與柯文哲合做「高過99.999％」的說法時表示，國民黨徵召大戲結束後，民眾黨認為要給郭台銘一點時間稍微平復一下，但不管國民黨初選前或初選後，據他了解，其實郭柯之間都有保持暢通的聯繫管道。

邱臣遠說，至於怎麼樣合，他認為柯文哲參選2024總統的態度已非常明確，20日時也做出相關宣示，民眾黨的主張就是對內團結台灣、聯合政府，所以會團結一切可以團結的力量，不管是郭台銘過去提出的政見，還是相關福國利民的國政方針，都是大家可以一起努力的方向。

媒體追問，「棄侯保柯」的可能性大於「棄柯保侯」？邱臣遠表示，這方面民調的參考價值、機構效應跟不同時間所代表的意義，但可看到柯文哲參選以來民調穩定成長，並沒有太大波動，顯示國人對於柯、民眾黨有所期待、信心。

另外，針對「高過99.999％」的說法，陳智菡稍早也向本報做進一步說明。