▲林莎。（圖／翻攝自Instagram／superlisa821）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣不少女藝人都有天使般的臉孔、魔鬼般的身材，林莎就是其一，甜美外型和傲人身材吸引許多粉絲關注，近日就有網友一連貼出好幾張林莎的照片，直呼「最頂」！話題引發熱議，底下網友也狂推，「真的超正，要可愛、要性感都可以」、「推，今天（指23日）IG PO的（照片）真的好讚」。

有網友在PTT的Beauty板上，以「台灣最頂的林莎」為題發文，並接連貼出好幾張林莎的照片。而這幾張青春洋溢的照片，其實都是林莎近幾日才發布於IG上的，本人還寫道「邊工作邊旅行，用照片告訴你我有多開心」、「度假感的照片來兩張」、「工作前滂沱大雨，準備上工就放晴」。

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照片一出，不少網友都留言直呼，「真的很讚欸」、「超正，真的很頂」、「優質，必推林莎」、「素顏我可以啊，還是很甜」、「非公開活動看過本人，超甜」、「就算素顏我也可以、可以」、「超級頂，簡直完美」、「有臉蛋又有身材，讚的」、「我老婆請撤照謝謝」、「覺得最近又變更正了」。

還有不少網友對近日發布的張照片很滿意，「最近很有誠意」、「最近發的真的超讚」。也有網友大讚林莎的寫真集，「她的寫真誠意是夠的」、「寫真集很讚，自然又大，敢露」、「她的寫真誠意真的夠」；但也有人認為「可是......她寫真集還真的沒有日常照好看」。

值得一提的是，過去林莎曾素顏參加節目錄影，結果被現場男星評為「素顏最差」、排第五名。事後林莎透露，她平時蠻喜歡自己素顏的模樣，一直以來都走自然路線，「身邊友人也沒人告訴我『我素顏不好看』」，所以錄影後有點挫折，還跑去霧眉、做角蛋白保養，「但沒關係歡迎下次有素顏節目，製作單位都來找我去，立誓一定要當素顏美人」。

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