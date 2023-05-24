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「抽中5折」不認帳！台中餐廳道歉文曝光...網更怒：輸不起還硬凹

一名媽媽讓4歲女兒參加餐廳抽獎活動，沒想到員工卻表示剛剛小孩一次拿2顆，抽獎不算數，讓一家人相當傻眼。（示意圖／pixabay）

▲網友女兒參加餐廳抽獎活動，幸運抽中一獎店家卻賴皮。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

一名媽媽日前一家人到台中一間義式餐廳用餐，剛好店家有母親節活動，她便讓4歲女兒玩抽獎，女兒一開始抽了2顆球，但在沒看到幾獎的情況下放回1顆，結果另一顆是1獎「整桌5折」，沒想到員工卻表示剛剛小孩一次拿2顆，抽獎不算數，讓一家人相當傻眼。事後店家雖發出道歉聲明，並承諾會補送一次5折，但內容卻讓人看了相當火大，網友紛紛痛批「客人玩贏了還要被羞辱吞委屈。」

一名媽媽在PTT的WomenTalk發文，一家人一起到台中一間義式餐廳用餐，剛好當天是母親節活動最後一天，她便讓4歲女兒來抽獎，「餐廳人員拿著紙箱裝乒乓球，上面看不到那種，結果她手一起來拿了兩顆，叫她放下一顆，她就鬆手讓靠外那一顆掉回去箱子，手上那顆拿起來看竟然是壹獎！整桌5折，太幸運了吧！」

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沒想到店員看到後卻質疑「可是她剛拿2顆欸！」原PO馬上解釋女兒是把之後拿到的那顆抽獎球放回去，且也完全沒看到是幾獎，但店員仍堅持拿2顆不算，他們也只好妥協再抽一次，「結果是陸獎$200抵用券，還不能現場用，我們直接還他不要了。」

用餐「抽中5折券」店員卻賴帳：不算數　網見道歉聲明更怒：硬凹

▲女網友PO文。（圖／翻攝PTT）

貼文曝光後，立刻引起熱議，網友紛紛留言「這員工也是傻，又不是他吃虧，反而還讓客人以後不想來」、「員工那麼堅持幹嘛覺得幫老闆省一筆是功勞嗎？」、「事後反悔好爛的店家」。此外，還有人貼出事後店家的道歉聲明，但看完反而令人更怒。

道歉聲明如下：

感謝您的反應首先，當天服務員有服務不周之處請見諒！

我們店家店主管跟您說聲抱歉

如您說的需要兒童餐具，提醒了我們服務員數次才拿去

您的用餐抽獎事件比較有爭議的是「您的小朋友是一次抽兩顆球起來」

這也是讓現場服務人員比較難判定要怎麼給定優惠，所以告知您需要重新抽

而服務員當下的反應是以他自己公平正義的角度去審視這件事

也許處理的口吻與姿態不夠柔軟，讓您不滿意

這我們店家跟您說聲抱歉，我們會再教育教育

但以這次的事件，我們店家仍會保護與支持我們該位員工

因為一次抽兩顆起來，是有點爭議手法若您是一次抽一顆起來，我相信大家都不會有爭議

如我們之前送出的數十個好禮，都無爭議大家都開心

最後我們餐廳幹部開會討論後，仍是希望事情圓滿

X先生您憑此文，下次來店消費，我們再贈送您當次消費五折

感謝您的指教

祝您順心

網友怒批「高調，又不是拿起來看了，才丟另一顆回去，輸不起還硬凹」、「誰還要下次去打五折？要辦活動就大方一點，動輒把保護員工這四個字拿來當擋箭牌」、「店家語氣完全自認沒錯欸！先暗指原PO沒有遵守公平正義，再來說要保護店員， 然後最後還要主管團體討論後，叫人家下次再來就給優惠，好像施捨一樣，是在高傲什麼的？」、「大家支持妳！不要刪文，這種店家應該要得到教訓，不然以後每次說有優惠吸引客人去，結果都用凹的躲過，會有更多人受害受氣。」

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