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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌再爆陳歐珀早知im.B主嫌底細　怒批：不要再裝無辜受害者

▲▼陳歐珀記者會 說明退選相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳歐珀因捲入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙爭議退選。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨立委陳歐珀因捲入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙爭議宣布退選，但相關輿論卻仍持續延燒。前時代力量立委黃國昌23日於臉書再度爆出，早自2020年9月，陳歐珀的宜蘭友人，就不斷勸告必須遠離im.B主嫌曾國緯、張淑芬，甚至將曾國緯的底細全盤托出，但陳歐珀充耳不聞。

黃國昌指出，面對與im.B詐騙集團主嫌的關係，陳歐珀不斷說謊，從不熟、只有數面之緣，到無償使用辦公大樓、長期使用旗下公司車，再承認家人與主嫌共同投資不動產，出入豪宅招待所。他痛批，在一連串的謊言遭拆穿之後，陳歐珀竟然還在裝無辜，聲稱只知道曾國緯「從事房地產事業」，不知道有做「im.B 債權媒合」。

「這，當然還是謊言」，黃國昌揭露，事實上，早自2020年9月，陳歐珀的宜蘭友人就不斷勸告必須遠離曾、張這對夫妻，不僅直接提醒陳歐珀的夫人徐慧瑜，「小心喔」、「又拖一脫拉庫綠營下水了」，甚至也一再告誡陳歐珀，「曾國瑋的身份是P2P融資平臺的業者，所經營的業務是銀行法應經特許的，未經特許而經營的，就是違反銀行法的不法吸金業者，歐珀委員不宜經常一起狂歡飲宴」、「呂政隆正是曾氏夫婦所推薦的」、「曾氏夫婦我估計多者二年，少者一年內，檢調必介入偵辦」、「請歐珀委員，謹記政治人物應遠離違法犯紀分子，不乾淨的政治獻金少碰為妙！」

黃國昌批評，這些來自自己宜蘭同鄉的勸告，陳歐珀全部充耳不聞，結果，出事後，陳歐珀裝著無辜、完全不知情，自己也是受害者，他不禁大批，「真的，不要再騙了！」

針對這起風波，陳歐珀強調，退選是捍衛清白的開始，也是為了顧全政治大局，呼籲相關人士全力配合檢調調查，讓所有受害者都能夠得到公平正義，「我自認沒有對不起從政之路上的前輩、支持者、以及家人朋友，我對詐騙行為同樣深惡痛絕，並且對於無端捲入的這件事情，對社會大眾、家人以及支持者所造成的困擾深感抱歉，也深感愧疚。」

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