台中男加LINE「3小時海賺1600萬」　提錢匯款驚覺被詐百萬

▲男子遭詐騙，匯款時行員起疑報警。（示意圖／與本文當事人無關）



文／中央社

中市謝姓男子加入投資群組，對方告知投資虛擬貨幣3小時獲利1684萬，但需繳手續費250萬，日前匯款時行員起疑報警，經員警說明才驚覺已受騙上百萬，幸好沒繼續匯款保住存款。

台中市警察局第四分局今天表示，日前接獲台新銀行南屯分行通報指稱，謝姓客戶向行員轉述，因投資虛擬貨幣賺了新台幣1684萬元，幣商要求繳交獲利金額2％手續費才能領出，謝男到銀行要提領約250萬元時，行員直覺有異，謝男在勸說下仍堅持提領，於是報警請求協助。

經警方進一步了解得知，謝男在line上發現一個「智能套利」群組，主動加入後，管理者隨即聯繫謝男，表示欲提供賺錢方法，謝男按照指示註冊平台帳號並匯款30萬元，僅3小時間，平台管理者回傳其帳號獲利千萬的截圖。

警方表示，對方告知謝男若要取得獲利，需先繳交338.8萬元押金，謝男立即提領現金至便利商店面交此款項；幾天後謝男要出金，對方告知需要交獲利金額2％的手續費，約250萬元，謝男又以購買醫療器材節稅為由提領大額現金，遭行員攔阻通報。

警方得知經過大吃一驚，謝男被騙百萬後仍執迷不悟，於是要求謝男自行登入平台確認真偽，但謝男完全不知道自己的帳號密碼，幾經勸說後，謝男越想越不對勁，居然只看帳面截圖就以為獲利翻倍，將白花花銀子雙手奉上，因此回撥電話欲再次求證，結果無法獲得回應後，才恍然大悟自己被騙了，幸好沒有再繼續匯款，保住存款。