陳歐珀退選無法止損？　沈富雄：商界攀關係很少跨派系

▲陳歐珀說明退選記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

宜蘭縣民進黨立委陳歐珀近日捲入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙案，21日深夜宣布退選，22日再度出面受訪並兩度鞠躬致歉。對此，前立委沈富雄直言「即使陳歐珀退選，也無法完全止損」，且根據國民黨立委王鴻薇日前公布餐敘邀請函來看，如果都是正國會的人出席的話，那可信度就更高了，因為通常外面商界想要攀附政壇讓他生意能夠比較好做的話，很少人做跨派系，只有壓住同一個派系，錢才不會花這麼多，同時也能取得更多同派系的人信任。

沈富雄於節目《POP大國民》中指出，事發當時他就說，陳歐珀如果愛黨的話就會退選，不管他有多少委屈，都不要把自己搞成另一個前新竹市長林智堅。此外，雖然退選麻煩比較少，但im.b藉著政治來營造利益財團，與他們們有來往的檯面上的政治人物不少，別人不搞，台北市議員徐巧芯一定搞，即使陳歐珀退選，也無法完全止損。

另對陳歐珀道歉時稱，不希望因為宜蘭而失去這席立委，更不想影響到總統的大局，他擬好退選聲明才向黨主席賴清德報告退選的決定。沈富雄認為，陳歐珀不得不這樣講的原因，是因為媒體說賴清德是喬王，陳歐珀退選是賴清德喬出來的，故事的真相不重要，但這個案子對於民進面對大選要處理的烏漆嘛黑案子不只一件，如果站在國民黨的立場，要如何將它發揮到最高效用，就要看哪件案子殺傷力最強。

「陳歐珀理直氣壯的話，不會因為害怕影響民進黨選情或賴清德而退選。」沈富雄直言，政治人物走到這一步，勢態確實沒那麼完美，但若說委曲求全也未必，因為他退選之後的政治生涯在宜蘭，還有其他派系虎視眈眈，以陳歐珀任期來說，也做太久了，剛好差不多。

至於王鴻薇日前公布餐敘邀請函，指出某場餐敘座上賓不只有im.B詐騙案主嫌曾國緯及張淑芬，還有前總統府秘書長蘇嘉全及前警政署長陳家欽。沈富雄說，如果都是正國會的話，那可信度就更高了，因為通常外面商界想要攀附政壇讓他生意能夠比較好做的話，很少人做跨派系，只有壓住同一個派系，錢才不會花這麼多，同時也能取得更多同派系的人信任。