賴士葆痛批陳歐珀im.B疑雲：檢調「追緝曾耀鋒」卻放縱改名曾國緯

▲民進黨立委陳歐珀22日宣布退選。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林彥臣／綜合報導

民進黨立委陳歐珀因捲入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙爭議，宣布退出2024不競選連任。對此賴士葆痛批，陳歐珀退選捍衛清白，與林智堅的話術相同，另外原名曾耀鋒的主嫌曾國緯改名後竟然「打趴檢調」，只知追緝曾耀鋒卻放縱曾國緯，以至於讓歹徒如縱虎歸山貽禍社會。

賴士葆在臉書發文表示，陳歐珀說退出選舉是捍衛清白的開始，這樣的話術聽來好熟悉，因為不久之前林智堅講過同樣的話，不同的是當時蔡英文要全黨力挺林智堅捍衛清白，這次蔡英文不敢再說話。

賴士葆指出，陳歐珀應該是承受極大的壓力之下不得不然，因為im.B詐騙首腦曾國緯（原名曾耀鋒），被爆出不只和陳歐珀交好熟識，很多綠營的院長、市長、民代都是他的座上賓，現在看似要縮小打擊面，以免像粽子一樣拉出更多人。

賴士葆說，曾耀鋒原本是四海幫的成員，為何揹著詐欺、重利、妨害自由的通緝罪名，竟然可以瞬間變臉成為金融科技媒合平台的負責人，回顧民進黨台北市黨部前評委趙映光之子趙介佑，也是幫派分子，涉嫌販毒、詐騙、討債、擄人私刑等惡貫滿盈，還能嗆聲警局，究其原因就是背後綠營的政治力撐腰。

賴士葆指出，這次im.B借貸媒合平台，則是打著科技金融理財的幌子，透過政商名流的包裝連結，造成太多無辜投資者受害了。

▲im.B平台涉詐欺案主嫌曾耀鋒（曾國緯）與女友張淑芬被上銬移送台北地檢署複訊。（圖／記者黃哲民攝）



賴士葆痛批，四海幫背景的曾耀鋒，涉及槍砲、恐嚇、侵佔、強制、暴力討債等作奸犯科罪名，被通緝之後改名曾國緯，完全打趴司法檢調。

賴士葆說，一個通緝犯可以如此高調和不避諱地多次出席公開投資說明會，與政商名流頻繁互動出入招待所和高級餐廳，投資贊助政治人物建立人脈網絡，與政商名流共同出席關懷弱勢的慈善公益活動包裝人設，實際上從事的是雞鳴狗盜金融詐欺，一幀幀與政商名流的合照成為招商的誘導洗腦工具。

賴士葆再度痛批，檢察官傳拘曾耀鋒不到之後發布通緝，可悲司法當有作為卻怠惰沒有作為，「只知追緝曾耀鋒卻放縱曾國緯」，以至於讓歹徒如縱虎歸山貽禍社會，如果司法檢調能更盡一份心力，不會有5千名民眾受害。

賴士葆認為，所以要論im.B詐騙案，與曾耀鋒/曾國緯交往互動的官員、民代和司法檢調都是整個事件的幫兇。