嗆王鴻薇、徐巧芯「愚蠢到極點」　前綠委：合照會問對方有無前科？

▲王鴻薇、徐巧芯。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇、徐巧芯）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委陳歐珀因捲「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙爭議退選，國民黨立委王鴻薇、台北市議員徐巧芯再加碼指控綠營與爭議人物同桌吃飯，讓前民進黨立委謝欣霓反嗆「愚蠢到了極點」，拿餐會同桌或者相遇的照片，來證明有沒有掛勾，「我就不相信王鴻薇跟徐巧芯跟人家拍照前會先問對方你有沒有前科？」

民進黨前中執委郭再欽先前捲入台南88槍擊案、學甲爐渣案以及正副議長賄選案，台北市議員徐巧芯22日貼出民進黨總統參選人賴清德與郭再欽同桌吃飯的照片，引發討論。

對此，賴清德子弟兵、民進黨立委林宜瑾還原當時狀況說，賴清德只坐了一下就離開了；她反問，自己每天跑行程，與上百人同桌吃飯，「這上百人都與我熟識了？」

而王鴻薇則是曝光一張餐敘的邀請函，座上賓不只有時任總統府秘書長蘇嘉全及警政署長陳家欽，還出現im.B詐騙案主嫌曾國緯。

謝欣霓說，公眾人物在外面參加餐會，有人要跟你合照，目前也沒有人拿著儀器先看身分證比對這個人是不是有前科才拍照，「要拿餐會同桌或者相遇的照片，來證明有沒有掛勾？實在是愚蠢到了極點。」

謝欣霓也嗆，除非王鴻薇跟徐巧芯是從來不跑行程，只會打嘴炮的假民意代表，否則怎麼會不了解？「我就不相信王鴻薇跟徐巧芯跟人家拍照前先問對方你有沒有前科？」