蘆洲越堤道積水封閉　警「赤腳泡水」疏導民眾

記者陳以昇、崔子柔／新北報導

中央氣象局於今（23）日清晨2時55分持續擴大「豪雨特報」，範圍至17縣市，蘆洲分局轄內越堤道因大雨積水，由高灘處於深夜2時30分將一、二、四、五、六號越堤道全數封閉。截至5時，氣象局解除大雷雨即時訊息，但疏洪道為退去積水及清除淤泥，暫定於同日8時解除封閉，預期越堤道封閉情況影響民眾上班車潮，警方針對重要及聯外路口交通崗勤務，出動警力及義交共50名協助疏導交通及道路封閉。

▲蘆洲越堤道封閉。（圖／記者陳以昇翻攝）



昨日五股區新五路二段、成泰路一段98巷口往新莊方向內發生積水，另外五股山區於深夜22時許亦有路樹倒塌，由警方戒護進行交通管制，經五股區公所到場於1小時內排除，瞬間的雨量已達越堤道封閉標準，由高灘處封閉疏洪道內，由蘆洲分局派員協助完成一、二、四、五、六號越堤道封閉。畫面中可見，一名員警赤腳站在積水中，嚴防民眾誤入。

▲員警打赤腳在積水處站崗。（圖／記者陳以昇翻攝）



蘆洲分局轄內有五股八里及蘆洲區，轄內居民達32萬人，平時即已安排交通崗哨針對上下班車流進行疏導，平時越堤道作為連接五股、新莊、三重等聯絡道路，因雨封閉造成民眾須改道通行，預期各橋梁及五股交流道等交通要道將出現車潮，蘆洲分局啟動快速到位機制，由定點崗哨加強疏導。

▲員警今早疏導交通。（圖／記者陳以昇翻攝）



蘆洲分局呼籲用路人，因疏洪道內積水及淤泥進行管制，為維持民眾順利通行權利即時調整勤務因應，希望保障民眾安居樂業的權力。