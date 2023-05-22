日本指定暴力團來台！旭琉會7要角會見白狼行程曝　警全面監控

記者張君豪／台北報導

白狼張安樂的中華統促黨最近與洪門聖文山分會，本周邀請日本琉球洪門華松山代表上城會三與沖繩當地黑幫「旭流會」本部長上江洲丈二等7人來台參訪，由於旭琉會是日本警視廳「指定暴力團」列管成員，台灣警方證實將全程蒐證。

▲型事局反黑科研究員黃文圳說明台警監控旭琉會作業。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局反黑科指出，琉球旭琉會是日本警視廳認證的「指定暴力團」，在琉球當地擁有龐大勢力，台灣竹聯幫早在2015年就與該會合作交流，白狼更與兒子張瑋在2018年率竹聯幫成員到琉球與旭琉會高層餐敘，引發日本警方關注。

而根據警方情資顯示，日本指定暴力團旭琉會這次是應統促黨、洪門邀請，前來台灣參訪，包含將前往立法院、中正紀念堂參觀，並到大溪慈湖陵寢參觀，來台行程會與張安樂及洪門高層餐敘，台灣警方將分工對旭琉會黑幫成員在台活定進行蒐證監控。

對於日本警視廳的指定暴力團「旭琉會」成員來台參訪事宜，刑事局證實已掌握相關情資，也會對參訪行程進行蒐報調查，以防止台日黑道幫派藉參訪名義擾亂社會治安，如旭琉會人員有任何違反入境目的行為，警方也會立即移請移民署將其驅逐出境，避免影響台灣治安環境。

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