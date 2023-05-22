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水彈最強時刻全台濕！半邊「有大雨」紅爆警戒　熱區出爐

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲鋒面逐漸通過台灣，越晚雨越大 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

大雨來襲！中央氣象局預報員劉沛滕表示，隨著鋒面今（22日）晚慢慢通過台灣，西半部天氣轉不穩定，今晚到清晨是雨勢最明顯時候，西半部都有明顯短暫陣雨或雷雨，雨量可能達到局部大雨，東半部也有局部降雨，明天（23日）白天雨勢由北而南減緩，中南部、花東可能還有局部降雨；之後東北季風增強，北台灣氣溫下降稍轉涼至約20度，至於颱風「瑪娃」距離較遠，周末之後須留意未來方向。

氣象局預報，今晚至明晨鋒面影響，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，白天起鋒面南移至巴士海峽，降雨減緩，不過中南部、東部及東南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區降雨轉趨零星；溫度方面，東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，整天溫度約21至24度，其他地方低溫約23至25度，白天花東高溫24至26度，中南部高溫約28至30度。

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲今晚到明晨是雨勢最強時候 。（圖／NCDR、中央氣象局）

賈新興分析，今天深夜到明晨受鋒面影響，西半部有陣雨，苗栗至台南有局部較大雨勢，宜花東有局部短暫雨，24至27日午後山區有局部短暫陣雨。不過鋒面走很快，明天到27日（周六）中午就轉為午後西北雨的天氣，27日至31日這段時間東邊水氣較明顯，原因主要是瑪娃颱風的影響。

賈新興預估，28日（周日）午後宜花有局部短暫雨，深夜起至29日（下周一）受颱風外圍環流偏東風影響，宜花及北北基有局部短暫雨；到了30日（下周二）北部、宜花東及台南以南有局部雨，31日（下周三）桃園以北及宜花東有局部雨，宜蘭及新北宜蘭交界留意有較大雨勢發生。

賈新興指出，瑪娃目前預估往西走向明顯，23、24日後動向開始有變化，且變化大，29至30日瑪娃可能到菲律賓北邊的呂宋島附近，並往東北邊走，主要關鍵觀察颱風路徑的時間點落在22、23日，颱風開始放慢，代表環境有變化，瑪娃將往北或往西方向走，28、29日台灣附近海域風浪轉大。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

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