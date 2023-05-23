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大陸 大陸焦點 特派現場

不爽上車多走100m！奧客父女霸佔計程車45小時…還在車內小便

▲▼ 。（圖／）

▲父女倆要求賠償拒絕下車。（圖／翻攝自《新聞晨報》）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

實在太離譜了！大陸一對父女招了一輛計程車，因不滿計程車停車地方，讓他們多走了100公尺的路，上車後不僅和司機叫囂，還硬賴在計程車上45小時不走，更在車內小便，最後被警察逮捕。

據《新聞晨報》報導，事件發生在本（5）月17日下午2時許，浙江省西湖市一對父女打算坐計程車回家，但因當天下大雨，王姓女計程車司機無法將車停到指定地點載客，因此，把車停在100公尺處的路口，再請父女倆走路過來上車。

不料，這對父女不滿走了100公尺的路，一上車便開始對司機不斷大吼大叫，女司機只好把他們載回原地，取消訂單並退錢。但這對父女並不領情，竟要求司機要「給每人10倍賠償金」不然不下車，眼見王姓女司機不理會，索性賴在車上不走。

經過一連串溝通未果，王姓女司機決定報警，不過因此案屬民眾之間的個人糾紛，警方只能協調雙方，但協調失敗。後來司機將車開回家，並將車窗打開，自己上樓吃飯睡覺，本以為第二天父女倆會自行下車，沒想到隔天卻發現他們仍賴在車上，且在車內小便，留下濃濃尿騷味。

▲▼ 。（圖／）

▲警方只能調解，無法直接逮捕惹議。（圖／翻攝自《新聞晨報》）

為了儘快解決問題，王姓女司機索性把車子開到派出所門口，這次警方終於受理案件，父女倆在18日晚間10時許被逮捕，並雙雙拘役7天，且要賠償司機人民幣1500元（約台幣6548元）。

這對父女賴在車上不走的畫面曝光後掀起熱議，網友對於父女的行徑紛紛開罵，「好絕的兩個人」、「這算霸佔他人財產吧」、「沒搞懂為什麼不能強制帶離」、「警察都管不了？什麼奇怪的地方」、「竟然在車上尿得下去」、「臉皮一厚天下無敵」、「擺明欺負女司機」。

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