台大生檢舉違停被報復　恐怖運將一路尾隨扯他下車

▲陳姓運將一轉頭，發現謝姓男大生正持手機拍照。（圖／翻攝自Dcard）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市一名計程車司機9日在大安區路邊違停，見一對父子騎車經過，疑似對他拍照檢舉，竟一路開車尾隨，還趁著停等紅燈時拉扯後座乘客，釀成車禍。事後，台大法律系男大生在網路上發文揭露此事，而警方也循線找到人，訊後依妨害自由罪嫌函送法辦。

台大法律系謝姓大二生在Dcard發文表示，當時父親騎車載他上學，他見一輛計程車違停在交叉路口，於是拿起手機拍照，打算事後檢舉，不料對方目睹這一幕，竟一路開車尾隨至建國南路二段69巷口、靠大安森林公園側，還趁著紅燈硬拉他書包，想讓他摔下車。

謝姓男大生回憶，「我嚇到抱緊我爸，叫他趕快往前騎，但司機手鬆開後不死心，還跑步要追我們。」情急之下，父親趕緊往前騎，不料撞上前方機車，導致車損。儘管無人受傷，但運將一見事故發生，也沒等警方到場，隨即上車揚長而去。

▲運將拉扯後座的謝姓男大生。（圖／翻攝照片）

父子倆氣不過，到大安分局瑞安街派出所提告強制罪。男大生說，當下真的快嚇死，無法想像被拉倒在地後會怎樣，希望法官能給有暴力傾向的駕駛一點教訓，「平常為了搶單在路上橫衝直撞跟動不動違停就算了，竟然還有這種害群之馬敢在光天化日下動粗攻擊人。 」

大安分局獲報後，循線通知63歲陳姓運將到案。陳姓司機供稱，他發現被男大生拍照，一路駕車追上去，想和對方理論，但後來看到對方因此撞車，才心虛駕車離開。警方訊後，依妨害自由罪嫌函送地檢署偵辦。至於違停部分，將依《道路交通管理處罰條例》處以新台幣600以上1200元以下罰鍰。