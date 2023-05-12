　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台大生檢舉違停被報復　恐怖運將一路尾隨扯他下車

▲▼台大生檢舉違停被報復　恐怖運將一路尾隨扯他下車。（圖／翻攝自Dcard）

▲陳姓運將一轉頭，發現謝姓男大生正持手機拍照。（圖／翻攝自Dcard）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市一名計程車司機9日在大安區路邊違停，見一對父子騎車經過，疑似對他拍照檢舉，竟一路開車尾隨，還趁著停等紅燈時拉扯後座乘客，釀成車禍。事後，台大法律系男大生在網路上發文揭露此事，而警方也循線找到人，訊後依妨害自由罪嫌函送法辦。

台大法律系謝姓大二生在Dcard發文表示，當時父親騎車載他上學，他見一輛計程車違停在交叉路口，於是拿起手機拍照，打算事後檢舉，不料對方目睹這一幕，竟一路開車尾隨至建國南路二段69巷口、靠大安森林公園側，還趁著紅燈硬拉他書包，想讓他摔下車。

謝姓男大生回憶，「我嚇到抱緊我爸，叫他趕快往前騎，但司機手鬆開後不死心，還跑步要追我們。」情急之下，父親趕緊往前騎，不料撞上前方機車，導致車損。儘管無人受傷，但運將一見事故發生，也沒等警方到場，隨即上車揚長而去。

▲▼台大生檢舉違停被報復　恐怖運將一路尾隨扯他下車。（圖／翻攝照片）

▲運將拉扯後座的謝姓男大生。（圖／翻攝照片）

父子倆氣不過，到大安分局瑞安街派出所提告強制罪。男大生說，當下真的快嚇死，無法想像被拉倒在地後會怎樣，希望法官能給有暴力傾向的駕駛一點教訓，「平常為了搶單在路上橫衝直撞跟動不動違停就算了，竟然還有這種害群之馬敢在光天化日下動粗攻擊人。 」

大安分局獲報後，循線通知63歲陳姓運將到案。陳姓司機供稱，他發現被男大生拍照，一路駕車追上去，想和對方理論，但後來看到對方因此撞車，才心虛駕車離開。警方訊後，依妨害自由罪嫌函送地檢署偵辦。至於違停部分，將依《道路交通管理處罰條例》處以新台幣600以上1200元以下罰鍰。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
愛喝1飲品「從腦傷到腳」！　還增罹癌風險
林威助「謎之退任」　日媒爆：看不見的力量介入
獨／天后闆妹爆「切割王思佳」真相！　直播無奈取消
周杰倫、周星馳世紀合體！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

1女夜赴外木山「喬債談判」遭壓地暴打　20多人圍觀還拿出開山刀

台大生檢舉違停被報復　恐怖運將一路尾隨扯他下車

百人拚戰官司三連敗　法官肯定西拉雅10年堅持：正名努力不會抹滅

三重婦不堪長期家暴「水果刀殺夫」　法院抽150名候選國民法官

快訊／律師帶70萬現金！3吊車人員交保　被問是否道歉不發一語

不服國道「龜速」被開單　法院認證：開罰有理　

通緝犯帶槍販毒不下車　警埋伏夾擊「連開7槍」把他壓在地上

快訊／高雄女騎腳踏車擦撞！遭客運「輾斷左腳」緊急送醫

快訊／屏東驚傳10多聲槍響！警方圍捕遭衝撞　歹徒開車逃逸中

快訊／五股槍手「爆頭射殺同事」！辯玩槍走火釀禍　2嫌遭羈押禁見

中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

中捷公布影像

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸　乘客嚇壞趴地(更)

《金師傅3》看韓石圭收拾屁孩！　安孝燮、李聖經熱戀抱緊緊

三總醫遭家屬飆三字經　揮拳重擊鼻梁眼鏡掉地

神反應！女乘客見異狀不上車　機警外師中捷車廂內倒臥護頭

中捷還原「奪命1分鐘」！撞上墜落吊臂1死10傷　完整時間序曝光

1女夜赴外木山「喬債談判」遭壓地暴打　20多人圍觀還拿出開山刀

台大生檢舉違停被報復　恐怖運將一路尾隨扯他下車

百人拚戰官司三連敗　法官肯定西拉雅10年堅持：正名努力不會抹滅

三重婦不堪長期家暴「水果刀殺夫」　法院抽150名候選國民法官

快訊／律師帶70萬現金！3吊車人員交保　被問是否道歉不發一語

不服國道「龜速」被開單　法院認證：開罰有理　

通緝犯帶槍販毒不下車　警埋伏夾擊「連開7槍」把他壓在地上

快訊／高雄女騎腳踏車擦撞！遭客運「輾斷左腳」緊急送醫

快訊／屏東驚傳10多聲槍響！警方圍捕遭衝撞　歹徒開車逃逸中

快訊／五股槍手「爆頭射殺同事」！辯玩槍走火釀禍　2嫌遭羈押禁見

冷氣「舒眠鍵」按了差在哪？專家曝超強功能：一晚省12%

1女夜赴外木山「喬債談判」遭壓地暴打　20多人圍觀還拿出開山刀

台大生檢舉違停被報復　恐怖運將一路尾隨扯他下車

汐止站前麥當勞「要掰了」...公告熄燈！　民眾：明明生意很好

百人拚戰官司三連敗　法官肯定西拉雅10年堅持：正名努力不會抹滅

超大咖天后「素顏、T恤」看周杰倫演唱會　突被cue合唱：早知道化妝

俄士兵顫抖狂比「X手勢」求投降　無人機投一包！真的讓他活下來

《薩爾達傳說》凌晨首賣玩家瘋搶　全台小賣店現排隊人潮

急診病患指數全正常！護理師一句「有點怪怪的」　醫診斷：重症了

法鼓山母親節「朝山浴佛」　親子園遊會還有電影可看

大馬DJ女神深溝見人！　 跪趴嬌求：教我重訓嗎

社會熱門新聞

媳婦「嘴對嘴」安慰公公！綠夫怒告父親

陳致中入監服刑一年　第一餐菜色曝

中捷事故1死10傷　工地負責人等4人交保

桃園驚傳虐嬰！護理師猛搥病童嗆死白目

即／新北行刑式槍決！24歲男「後腦被轟出大洞」

即／屏東驚傳10多聲槍響　歹徒開車逃逸中

通緝犯帶槍販毒　警埋伏夾擊連開7槍

中捷吊臂重擊塔吊女王！宇球國際背景曝光

國道自動駕駛還講電話　撞緩撞車變廢鐵

台南3歲女童靈堂曝　交通部長道歉口信帶到了

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸

陳致中「理平頭現身」報到入監　

婦不堪家暴殺夫　法院抽150名候選國民法官

基隆女拒搭訕當街被打到眼窩骨折　17歲兇狠男落網

更多熱門

相關新聞

大車隊4月營收2.35億元、年增20%　靠司機與會員數雙成長

大車隊4月營收2.35億元、年增20%　靠司機與會員數雙成長

大車隊（2640）今年4月份合併營收為2.35億元，年增20%，月減7%；累計大車隊今年前四個月合併營收達9.1億元，年增10.55%。公司方面說明，因司機總數與會員總數增長，帶動營收成長。

運將躺小黃後座身亡40小時　曾下車狂吐

運將躺小黃後座身亡40小時　曾下車狂吐

男無助徘徊天后宮　警暖心助返家

男無助徘徊天后宮　警暖心助返家

奪命畫面曝！貨櫃車司機遭堆高機重輾慘死

奪命畫面曝！貨櫃車司機遭堆高機重輾慘死

3歲女童被撞死！百萬網紅怒列4點打臉「跟A柱無關」

3歲女童被撞死！百萬網紅怒列4點打臉「跟A柱無關」

關鍵字：

運將台大生檢舉違停計程車司機

讀者迴響

熱門新聞

AV界傳奇！她入行15年拍2500部片不脫衣

天后闆妹曝切割王思佳真相！

媳婦「嘴對嘴」安慰公公！綠夫怒告父親

愛喝1飲品「從腦傷到腳」！還增罹癌風險

她只戒2習慣！　「什麼都吃」半年狂甩16kg

「媽祖生」記得祝壽　命理師：想心願成真快拜！

小薰泰國海邊脫了！　「薄衣半遮比基尼」更辣網洗版

36歲男星活動中突昏迷！「加護病房急救中」愛妻求集氣

年輕妹子只穿「1單品」逛街　她驚呼「太裸露」

開獎！Mr.Beast公布10位30萬得主

麻古「1飲品買1送1」連喝3天

謝忻、小甜甜開撕！

陳致中入監服刑一年　第一餐菜色曝

全世界僅5架「空巴大白鯨」罕見降落桃機

中捷事故1死10傷　工地負責人等4人交保

更多

最夯影音

更多
中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀

中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀
謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

中捷公布影像

中捷公布影像

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面