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大陸 大陸焦點 特派現場

父女搭小黃多走20公尺　抓狂賴車上32小時「尿騷味飄出」運將崩潰

記者趙蔡州／綜合報導

從事服務相關行業最害怕的，就是碰到不講理的奧客，浙江省杭州市一名計程車司機載客時，因為乘客預約的地方不能停車，遂請客人步行20公尺走過來，不料對方因此暴怒開罵，上車後甚至賴在車上32小時不走，期間還疑似在車內尿尿，讓駕駛相當崩潰。

▲▼上車多走100公尺！父女霸佔計程車45小時　車內狂飄尿騷味。（圖／翻攝自微博）

▲父女多走20公尺暴走「霸車」32小時，期間還在車內尿尿。（圖／翻攝自微博）

根據中國《澎湃新聞》報導，事件發生在17日下午2點，浙江杭州一名王姓女計程車司機接到一對父女透過App下單叫車，由於預約的地點沒辦法停車，她只好停在20公外的空地，請父女2人步行過來上車，不料2人上車後一直朝她大吼大叫，氣得她決定取消訂單並退錢。

王女說，她最初還不斷跟客人解釋原因，但父女2人一直用侮辱性言詞罵她，那種盛氣凌人的態度讓她無法接受，氣得她決定把車子開回原地，請2人下車離開，「過程中，我一直都在壓制情緒，不想把衝突上升」、「後來我說，我請你們下車，錢我讓客服退給你」。

王女把2人載回上車地點後，2人反而耍賴拒絕下車，氣得她決定報警處理。她說，自己17日清晨5時開始工作後一直沒吃飯，下午2點到晚上8點都在警局等待警察協調，最後撐不住決定回家吃飯睡覺，「原本以為隔了一晚，他們自己會離開，隔天我高高興興準備出車，結果他們還在車上」。

王女18日上午8點打算出門上班，不料看見父女2人還待在車上，崩潰之餘決定再次報警處理，但父女倆從頭到尾都拒絕配合，還要求王女必須賠償「每人10倍車資」才肯罷休。警方18日晚間10時許才終於動用強制力，將父女2人逮捕並帶回派出所偵訊。

▲▼上車多走100公尺！父女霸佔計程車45小時　車內狂飄尿騷味。（圖／翻攝自微博）

▲▼上車多走100公尺！父女霸佔計程車45小時　車內狂飄尿騷味。（圖／翻攝自微博）

▲父女2人最終被警方拘留7天。（圖／翻攝自微博）

杭州警方19日開出的《行政處罰決定書》指出，54歲余姓男子、25歲余姓女子17日下午2點與王姓計程車司機發生糾紛，長時間佔用該車不肯下車，經警方多次勸導及告知救濟途徑後，2人仍拒不下車，依法決定對2人處以行政拘留7日。

王女無奈說，客人「霸車」長達32小時，期間她完全無法工作，損失至少超過1500元人民幣（約6500元新台幣），加上2人還在她車上尿尿，導致車內充滿尿騷味，車子目前已送修檢查，看看是否有零件損壞，後續她將向2人索賠及要求道歉，若雙方無法達成共識，她將提告維護自己的權益。

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