奧客出沒台中LaLaport！「美食街飆罵店員、凹免錢餐」全被錄

網搜小組／鄺郁庭報導

台中三井LaLaport開幕不到1周，就有男子在美食街餐廳暴走！有目擊者18日貼出一段影片，只見畫面中的男子站在櫃台前發飆，疑似是不滿店員提醒有東西要歸還，竟怒喊「叫主管出來跟我說明！」見到人後，除了要求對方道歉，還直呼「妳要請我嗎？我才會消氣啦！」發飆片段讓眾網友傻眼。

目擊鬧劇的網友18日在「●【爆料公社二社】●」貼出1分37秒影片，文中指出「台中LaLaport日本橋海鮮丼辻半，奧客因為要還湯罐飆罵店員。」可以看到原PO開始錄的時候，男子已經開罵，一旁還站著一位背著包包的女子，時不時地想拉住暴怒男子，猜測兩人應為夫妻。

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▲男子在美食街暴走 。（圖／翻攝自●【爆料公社二社】●）

儘管老婆想制止，但男子怒氣一發不可收拾，想到東西要幫店家歸還，就開噴「莫名其妙！」還指名要找樓管、主管討說明。這時，從旁邊走出一名短髮女子，上前表明自己能做主，男子就開始發難，認為店家應該要主動幫客人收東西，「教育訓練失敗！」見到對方想解釋卻制止，「沒關係！妳跟我說『I'm sorry』、『すみませんでした（日文：對不起我錯了）』。」

主管見狀馬上彎腰道歉、希望他消氣，男子卻大聲反問，「妳要請我嗎？我才會消氣啊！」「我問妳要請我嗎？」對方則爽快回應「沒問題啊！」男子隨即轉向店員、發號施令「那就做！」還說「我外帶可以吧？」最後，似乎看不過先生實在太失控，太太急忙在一旁大聲制止「不要！」並把男子拉走。

影片讓眾人看傻，「鋪陳那麼久、浪費這麼多時間，最後終於說出口『我要吃免費才會消氣』，想吃免費的你為什麼不早說呢」、「最終就是想凹免費的餐吃，真的很丟臉」、「這是店家的規定，如果覺得不合理可以不消費呀」、「不是花錢就大爺，人家店有店的規矩」、「只要是臉皮夠厚的，丟人現眼的都是別人。」