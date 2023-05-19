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大陸 大陸焦點 特派現場

神秘老人攔下推銷「青銅古劍」　男子花2.4萬元買下鑑定嚇傻：戰國的

記者魏有德／綜合報導

雲南一名男子王偉在開車遊玩時途經一農村，有一名年約60餘歲的「神秘老人」在路邊招手，將其車輛攔下，還從懷裡拿出「好東西」向王偉兜售。王偉發現是一把「青銅古劍」和一些青銅殘片，在老者的推銷下，王偉花了5600元人民幣（約2.4萬元新台幣）買下，經鑑定後竟發現，是戰國至西漢時期的「國寶」。

▲男子路邊買下的青銅劍竟是戰國至西漢時期的國寶。（圖／翻攝北晚在線）

▲男子路邊買下的青銅劍竟是戰國至西漢時期的國寶。（圖／翻攝北晚在線，下同）

《北晚在線》報導，就在王偉沉浸於「撿漏」的喜悅之際，突然從網上看到一則有人因倒賣國家文物犯法的消息。王偉稱，「在百度裡面查了一下，上面寫著販賣文物，要判5年以下有期徒刑，情節嚴重的5年以上，後來我決定聯繫文物部門把它捐了。」

據了解，王偉所買下的青銅古劍經鑑定為，戰國-西漢時期的山字格銅劍（殘）和青銅手鐲殘片29件，是保山市昌寧縣大田壩一帶古哀牢國的出土文物，距今約為2000年，青銅劍劍身長為32.5cm、刃最寬3cm、柄長5cm、最厚3.5cm。

▲男子路邊買下的青銅劍竟是戰國至西漢時期的國寶。（圖／翻攝北晚在線）

保山市博物館館長王黎銳指出，古哀牢人無論男女都有佩戴青銅手鐲的習俗，青銅劍應為當時作戰的兵器。

為避免因「買賣文物」遭判刑，王偉在今（2023）年5月將青銅古劍和殘片捐給保山博物館。為表彰王偉捐贈的義舉，保山博物館在向王偉頒發捐贈證書的同時，還為他申請了2000元人民幣（約8800元新台幣）的補助，作為獎勵。

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