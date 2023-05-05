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菲律賓總統：若台海緊張升級　美「不會要求菲派兵」

▲▼美國總統拜登（Joe Biden）與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在白宮舉行會談。（圖／路透）

▲美國總統拜登與菲律賓總統小馬可仕在白宮舉行會談。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓4日專電

菲律賓總統小馬可仕今天被問到如果美中由於台海爆發戰爭，美國是否會要求菲律賓派兵時，簡明表示「不會」。他也強調，同意美軍使用更多菲律賓軍事基地並非針對任何國家。

正在華府訪問的小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發表演說。問及若美中因為台灣爆發戰爭，美國是否會要求菲律賓派遣軍隊參與作戰時，小馬可仕輕笑一聲後表示，「不會」。

他解釋說，今年稍早批准美軍可以使用更多菲律賓基地的美菲合作協議，初衷是因為氣候變遷、侵襲菲律賓的自然災害不斷增加，菲律賓需要美國與其他亞洲夥伴協助，這些基地就是作為快速救災、恢復重建之用。

美菲2014年簽定的「加強國防合作協議」（EDCA）允許美軍使用5座菲律賓基地，後增至9座。新增4座基地，其中一座位於鄰近南海的巴拉巴克島（Balabac Island），另一座在呂宋島北部卡加延省（Cagayan）的海軍基地距離台灣約400公里。

對於菲律賓開放更多軍事基地供美軍使用，中國外交部抨擊「這會讓菲律賓捲入台海衝突的漩渦」，小馬可仕表示，中國外交部長秦剛之前訪問菲律賓時，他當面向秦剛保證，這些軍事基地不會用來「攻擊任何人、任何國家，不是針對任何國家」。

他說，若企圖利用這些基地從事進攻行動，將超出美菲對這些基地用途的規範，美方並未提出這種可能，雙方在此議題立場一致。

由於中國日益明顯的軍事作為，台海緊張局勢持續升高。美國總統拜登（Joe Biden）4度表態，如果台灣遭受襲擊，願協防台灣。

在談及如何既維持與北京關係，又能維護菲律賓主權時，小馬可仕說，就像和美國維持關係一樣，維持溝通管道暢通十分重要。他也利用前往北京與中國國家主席習近平會晤的機會，建議設置領袖熱線，以便能隨時溝通。

他表示，不與中國接觸絕對不是選項，菲律賓的外交政策是期望與各方維持友誼、維護和平並追求自身國家利益，菲律賓不願激起較現在更嚴峻的情勢，不願因為誤解導致意外升高衝突，只有不斷溝通，才能避免誤解與對抗。

 

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