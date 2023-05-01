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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸在西沙群島開火鍋店　應對南海爭議再出招

▲▼中國製造南海主權爭議再出，西沙群島開火鍋店。（圖／翻攝自微博）

▲中國在西沙群島開火鍋店。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

中國大陸製造南海主權爭議近來再出招！大陸軍事博主「南海的浪濤」發文稱，4月26日，三沙永興島第一家火鍋店-寬窄巷子三沙店正式揭牌開業，「進一步滿足駐島幹部群眾的物質文化生活。」據港媒稱，這是中國大陸為鞏固其在具有重要戰略意義水域的主張，所採取的最新軟性措施。

據微博帳號「南海的浪濤」發文內容和曝光畫面稱，這家火鍋店是繼椰語堂福山咖啡店正式登陸三沙後，在永興島上再度新增的一處商業服務場所。寬窄巷子三沙店內共設有8個獨立包廂和5個室外卡座，能同時容納120人在店內就餐。

「南海的浪濤」發文稱，為了讓駐島軍警民吃得上、吃得好、吃得放心，寬窄巷子三沙店的火鍋食材都由當日空運配送，在保障食品安全的同時，也讓人享用到新鮮美味的食材。他曝光現場圖片稱，「開業第一天前來品嘗打卡的島礁群眾絡繹不絕。」

▲▼中國製造南海主權爭議再出，西沙群島開火鍋店。（圖／翻攝自微博）

駐島工作人員陳佳雯說道，「火鍋店每個包廂都裝飾得很有國潮風範，大家在島上的生活也越來越豐富，幸福感也提高了。」市天勤公司副總經理王盼盼表示，寬窄巷子三沙店的開業致力於更好地服務三沙，豐富駐島軍警民的物質文化生活。

據香港《南華早報》報導，南海是國際海運的重要航道，北京則是以「九段線」主張南海大部分水域都是中國的。西沙群島由約莫30個島嶼組成，當中以永興島最大，包括台灣與越南也是西沙群島的主權聲索方。

中國大陸於2012年5月在永興島設立「三沙市人民政府」後，不斷加派駐軍，當地人口不斷攀升，還不斷加蓋軍民醫院、學校、法院、電影院、銀行、醫院、郵局、體育場、咖啡店等設施，透過軟硬兩手，強化在南海地區的主權申索。

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