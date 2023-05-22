弟試戴姊戒指拔不下來！食指紅腫疼痛　消防用油壓鉗解套

▲消防救護人員小心的以工具取下卡住食指的戒指。（圖／桃園市消防局大湳分隊提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1名20多歲男子昨晚以左手食指試戴姊姊的戒指，不慎遭鋼戒卡住導致腫脹發紺無法自行移除，由姊姊陪同至桃園第一大隊大湳分隊求助，經消防人員觀察評估後，使用手動油壓鉗並配合工具鉗操作，在保護患者手指後小心翼翼地進行破壞，才順利讓手指脫困。

弟弟表示，因覺得姊姊的戒指好看，戴上時相當順暢，但沒想到要拔下時，卻無法順利摘除導致手指逐漸腫脹疼痛，於是至鄰近大湳消防分隊求助。經消防員使用手動油壓鉗並配合工具鉗操作，在保護患者手指後小心翼翼地進行破壞才順利讓手指脫困。

進行戒指的破壞過程中，在旁陪同的姊姊再三囑咐只要將戒指剪斷即可，戒指不完整也無妨，經消防員細心對待小心處理將手指解圍後，大家終於放下心中大石，事後姊弟兩人對消防人員幫忙移除戒指的束縛再三感謝。

大湳分隊分隊長魏柏煜表示，接獲民眾報案戒指卡在手上，經評估發現手指已經有嚴重腫脹情形，同仁與民眾溝通給予心理支持，並在患處預做保護措施後，立即以破壞器材對戒指進行破壞，順利將戒指脫除。提醒民眾應選用適合自己手指指圍的戒指，避免因血液難以流通造成組織壞死甚至面臨截肢憾事發生。