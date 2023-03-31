她吃酸菜魚「咬到戒指」！全場以為上演求婚　結局尷尬了

記者趙蔡州／綜合報導

台北市有一群朋友日前到信義區某知名餐廳用餐，不料用餐途中有女子突然咬到戒指，當時在場的眾人還以為是有人要求婚，結果才發現一切都是誤會。餐廳業者表示，戒指應該是員工不小心掉進客人的餐點中，當時有馬上更換餐點並予以免單，也會負責後續一切醫療費用。

事發在27日的台北信義區某知名餐廳，一群朋友在餐廳中點了一道酸菜魚，不料其他一人用餐的過程中，突然咬到一顆相當堅硬的東西，拿出一看才發現是一枚戒指，讓在場眾人看了都非常驚訝，還以為是有人的男友精心安排的求婚橋段，最後才發現是一場誤會。

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▲客人用餐吃到戒指，店家立刻協助更換餐點。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

影片中可以看見，拍攝者驚訝問，「誰要跟妳求婚，怎麼裡面會有戒指，這是驚喜嗎」。這時店員趕緊向拍攝者一夥人不斷道歉，「不好意思，我們幫你整個換掉好不好」、「我兩個都幫你換成另外一個新的（餐點），真的非常不好意思」。

餐廳業者表示，應該是員工在處理食材時，手上的戒指不小心掉進食材中，當時有馬上更換餐點並予以免單，也會盡力聯繫客人做好補償，包含負責客人後續的醫療費用等。台北衛生局則表示，將依食品衛生規範準則，派人前往餐廳稽查。