國中生戴時髦合金鋼戒指　拔不下來慘了！消防隊急救援

▲琉球消防分隊員替國中生取下戒指 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

1名就讀國2學生，夜市購買時髦合金鋼戒指，7日傍晚戴入右手中指，今(8)日凌晨指腫脹難耐想將其拔除，嘗試用肥皂等潤滑劑脫除戒指，但卻反而讓紅腫狀況更加惡化，媽媽清晨著急騎機車到琉球消防分隊求助，消防人員利用名片夾及破壞器材順利取下，讓他瞬間露出笑容，頻頻道謝。

琉球消防分隊今（8）日早上6點許，接獲鐘姓婦人慌張地致電分隊值班台，向值班人員訴說其國中二年級兒子，在夜市購買時髦合金鋼戒指7日傍晚戴入右手中指，次日凌晨手指腫脹難耐想將其拔除，嘗試用肥皂等潤滑劑脫除戒指，但卻反而讓紅腫狀況更加惡化，因此在無計可施之下，趕緊到消防分隊求援。

消防分隊消防人員先行安撫患者情緒並立即準備破戒器材，經判斷其中指已腫脹疼痛無法拔除，向民眾說明必須使用破戒器具破壞移除，但由於移除過程可能刺傷肌肉，同仁使用名片折疊，小心翼翼地深入戒指保護手指及皮膚，並使用生理食鹽水從旁進行降溫並予以冷塊冷敷消腫處，再以小型電動磨割機進行磨薄切割，終於將壓迫在手指上戒指切斷並移除，幫助民眾卸下心頭大患，露出輕鬆笑容。

後評估其身體狀況，並詢問是否需送醫，國中生表示中指紅腫的部分可以自行冰敷消腫無外傷，並滿懷感激地向消防人員道謝後離去。