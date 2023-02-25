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民眾提供熱飲及卡片　感謝南消崇善分隊協助卡戒解套

記者林悅／台南報導

台南市消防局崇善分隊2月22日半夜12時許，接獲一對老夫妻登門報案，為一名年約50歲張姓婦人白天不慎跌倒，左手戒指因為手指受傷血腫卡在婦人中指，無法脫除撐到半夜因為疼痛加劇受不了前來消防分隊求助。

因婦人當時有些許緊張及疼痛難耐，崇善分隊張嘉峰、蘇俊益及葉家誠先後評估傷處後向婦人解釋會先嘗試脫除，如果無法拆除才會使用破壞的手段，消防人員除安撫婦人的情緒外，耐心說明並引導接下來的摘除步驟，先讓婦人將手高舉過頭以降低腫脹程度，接著使用釣魚線纏繞手指腫脹部位，經過約10分鐘慢慢將戒指上推，順利將戒指成功取出。

戒指取下來後，讓張姓婦人鬆了一口氣，連聲感謝消防人員的幫忙，並表示這個戒指對他們夫婦來說相當重要，原本擔心可能被破壞掉有些不捨，所幸無傷地將戒指取出。

為了感謝消防隊的幫忙，該對夫婦，2月24日下午特別請員工準備熱飲及感謝卡，在這冷冷的天氣慰勞辛苦的消防人員。

消防局長李明峯表示，消防局秉持著市長的施政理念，保護市民生命安全責無旁貸，在此呼籲民眾發現戒指無法取下時，應當下立即處理，如冰敷減輕腫脹，並試著使用肥皂或沙拉油等進行潤滑嘗試脫除，如果無法排除，請尋求相關人員協助，珍惜救護資源，另近期天氣轉冷仍請市民做好用電用火安全。

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