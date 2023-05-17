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社會 社會焦點 保障人權

快訊／三總醫遭痛毆逼開「巴氏量表」　檢9天起訴暴力男求處重刑

記者黃宥寧／台北報導

火速偵結！內湖三軍總醫院神經外科主治醫師顏尚易，因評估病患狀況，認不符開立巴氏量表，卻慘遭病患張姓家屬在院內飆罵狂毆，顏醫報警提告，檢方也由重大刑案專組王碩志主任指揮偵辦。士林地檢署今（17日）偵結，依違反醫療法、傷害等罪將張男起訴，且認犯後態度不佳，建請法院從重量刑，以資儆懲。

起訴指出，顏醫本月8日上午8時12分許於6樓病房巡房治療時，張男見便問「母親是否能開立巴氏量表？」顏醫則向他解釋狀況不符開立條件，張心生不滿直接在走廊先以徒手攻擊顏醫面部，又以腳踢踹其腿部，導致顏醫受有醫療暴力造成傷害。

警詢、偵查時，張男坦承有動手毆打，卻辯稱只有打2、3拳，至於醫生傷勢是否因此造成，對因果關係有意見，更強調「我不知道醫院是在執行醫療業務」檢方根據監視器畫面等證據，認被告張男涉犯醫療法第106條第3項之對於醫事人員執行醫療業務時施強暴、刑法第277條第1項傷害等罪嫌，犯後無悔意、態度明顯不佳，建請法院從重量刑。

士林地檢署表示，接獲通報後，除立即啟動醫療暴力防制聯繫窗口機制，由王主任檢察官指揮偵辦全案迅速查明偵結外，並對外重申守護醫護人員安全及嚴懲施暴者堅定態度，冀望經由此次檢察官之強力偵辦及重懲醫療暴力犯行，帶給醫事人員更加安心、安全診治病患的執業環境。

▲內湖三總神經科主治醫師顏尚易遭病患揮拳攻擊，怒告施暴者傷害、違反醫療法。（圖／翻攝臉書）

▲內湖三總神經科主治醫師顏尚易遭病患揮拳攻擊，怒告施暴者傷害、違反醫療法。（圖／翻攝臉書）

同時強調，法務部就如何落實守護醫療人員安全，前已提出2項政策指示：對於醫療暴力事件，指派專責檢察官從速從嚴偵辦及建立轄內醫療暴力事件通報機制，在最短時間內排除醫療暴力等；高檢署也曾函示對轄內醫療暴力案件，應從嚴從速偵辦，並參酌具體個案情節，從重求刑，

士檢依該等指示，針對轄內醫事機構、人員的安全維護，建置完備醫療暴力防制聯繫窗口，24小時即時受理任何醫療暴力事件之通報，遇有醫療暴力行為，士檢均將立即指揮司法警察在最短時間內從速加以排除，並秉持嚴查、速辦之原則，緊密偵查，依法訴追、從重求刑，以行動力挺仁心仁術的醫護人員。

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