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大陸 大陸焦點 特派現場

男童住酒店誤食「用過保險套」！母憂染愛滋嚇哭：嘴巴剛動手術

▲▼男童誤食用過的保險套。（圖／翻攝自影片）

▲男童誤食用過的保險套。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名孟姓母親近日控訴，五一連假全家從山西到武漢旅遊，誰能想到，在入住酒店的當晚意外發生了，幼子在房間內疑似撿到一個已用過的、來歷不明的保險套塞進嘴裡吃了起來。她氣憤控訴，由於孩子的嘴巴在前一天做過手術，有創傷面，擔心會導致孩子感染愛滋病。

據《大連晚報》報導，孟女表示，他們一家於5月6日晚上入住了武漢漢陽區宜尚酒店。當她在整理衣服的時候，突然發現孩子嘴裡正咬著東西，湊近一看竟是保險套，這讓她吃驚不小，同時又倍感噁心。孟女納悶，剛入住的酒店怎麼會有保險套？追問下，孩子指著酒店地板給出了答案。

由於孩子的嘴巴剛在前一天做過手術，有創傷面，孟女擔心保險套是否會攜帶愛滋病毒。出於對孩子的健康思考，原來開開心心的旅行，變成「醫院諮詢遊」，孟女一家倍感無奈。

醫生表示，根據孩子遭遇的情況來看，感染愛滋病的概況微乎其微，疾病和體液就像魚和水一樣，體液乾涸之後兩個小時，病毒就會死。醫生建議，如果實在不放心，可以定期複查，只要未來3個月都是陰性，就說明沒有感染。

聽完醫生的建議，孟女表示，孩子已做過一次檢查，結果顯示不是愛滋病毒攜帶者。不過，孟女仍表示擔心，完全排查需要等待3個月，非常擔心後面的檢查結果會有異樣。

▲▼男童誤食用過的保險套。（圖／翻攝自影片）

▲媽媽擔心孩子感染愛滋病。（圖／翻攝自影片）

對此，武漢市漢陽區宜尚酒店工作人員表示，上一波房客離店後，清潔人員工進房打掃衛生，隨後管理檢查完房才能放房給下一波房客，如果說地上真的有保險套，是不可能看不到的。

工作人員同時表示，目前無法證明這個保險套是酒店的，既然事情已經發生，先不說酒店是否存在責任，首先從客戶的角度出發，全程陪同解決問題。

酒店方也表示，會全權承擔孟女在此期間產生的交通費和醫療費，但3個月後，孩子萬一真查出有問題，雙方只能走司法路徑解決問題，隨後雙方達成一致。

對此，律師表示，如帶有愛滋病病毒的保險套的確是酒店未及時清理造成，那麼酒店負有不可推卸的責任。但是，如果沒有證據證明保險套是由於酒店方疏忽，導致孩子拿到手上，這種情況下，酒店方就沒有責任。

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