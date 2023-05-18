打籃球被隊友肘擊斷牙！全因敵隊「髒動作」...超痛畫面曝光

▲葉姓男子與黃姓男子到北市某體育館打籃球全場比賽，葉從黃後方推擠，導致黃（紅圈）與隊友相撞釀牙齒受傷。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

打球竟惹官司上身！葉姓男子與黃姓男子去年於北市某體育館進行籃球比賽，比賽過程中，雙方因卡位發生肢體碰撞，葉男竟基於傷害犯意，從黃男後方推擠，導致黃與正在移動的隊友相撞，釀牙齒受創。黃男認自己傷勢是因敵隊葉男推擠才釀傷，決定拿驗傷單報警提告。士林地檢署日前偵結，依傷害罪提起公訴。

這起事件發生於去年11月20日，黃與葉與球友們租借大同區某國中體育館打籃球全場（5對5）比賽，葉男與黃男為敵隊關係。

當時黃男隊伍為進攻方「準備收球」攻擊籃框，黃男則站籃下嚴密防守及等待籃板球，豈料，敵隊葉男竟從黃男後方推擠，導致黃被正在移動中的隊友手肘撞擊到牙齒，雙方當場都因劇烈撞擊疼痛不已。

事後，黃男牙齒受有創傷且需受植牙治療，他認傷勢是因葉男才造成，決定持醫院診斷證明報警提告。

警詢、偵查時，葉男否認傷害罪稱「我當時是正當防守行為」，強調黃與隊友相撞不是他造成，檢警根據黃男證述、比賽過程錄影畫面等，依傷害罪將葉男提起公訴。

實際上2020年也曾發生一起籃球訴訟案，當時北市李姓男子在士林運動中心與王姓男子等人打全場（5對5），不料李持球起跳上籃落地前，王未遵守「圓柱體原則」衝到下方防守，導致李落地後直接與他右手、右大腿碰撞而重摔在地，釀左側前十字韌帶斷裂，王被依過失傷害起訴，法院審結，認雙方當下快速移動，王右腳進禁區是常見防守動作，李受傷難認是王造成，故判無罪。

法界人士表示，運動場上的衝突都是難免，競賽往往也伴隨受傷可能性，通常參賽者往往較不追究場上造成的傷害，也就是默默同意「容許風險」。