▲民進黨立委陳歐珀。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者皮心瑀／台北報導

檢警偵辦「不動產借貸媒合平台im.B」吸金詐騙25億元案，民進黨立委陳歐珀遭爆與該集團不當往來，為證明清白，21日深夜宣布退出2024選舉。對此，民進黨立委陳亭妃指出，過去在立法院與陳歐珀一起研擬「打詐」的相關法案，「我相信陳歐珀絕對和詐騙集團無關。」

陳亭妃指出，自己內心難過，在立法院由立委召開的第一場記者會，要求政府要成立「打詐國家隊」，建立各部會的「打詐單一窗口」，加重刑責嚴懲詐騙集團，就是她跟陳歐珀一起召開的，召開記者會之後，他們還有幾個立委就一起研擬「打詐」的相關法案，並與行政院溝通，而且會有第一場打詐騙的記者會，也是陳歐珀發動的，因爲有這些共同開會討論的過程，所以她相信陳歐珀絕對和詐騙集團無關。

陳亭妃說，如今陳歐珀為了他的「識人不明」，做出了退選的決定，認為只有脫離政治圈，才能真正捍衛他自己的清白，看到真正的真相，她佩服這樣的勇氣，也尊重他的決定，但是陳歐珀也有說，要再繼續一起「打詐」。

前時代力量立委黃國昌日前指出，陳歐珀在2020年競選期間，免費使用im.B詐騙集團旗下在羅東精華區辦公大樓當服務處，連保母車也是登記在詐騙集團旗下。

對此，陳歐珀出面強調自己被蒙在鼓裡，識人不明、交友不慎，鞠躬道歉，21日晚間則選擇退選，強調這是他捍衛清白的開始，「因為，政治是一時的，做人是一世的，我很感謝所有選擇相信歐珀的朋友，你們的溫暖，你們的友誼，我不會忘記，歐珀絕對禁得起檢驗，我的清白無價，也將誓死捍衛，證明你們沒有挺錯人，我也沒有對不起從政的初衷及同志」。