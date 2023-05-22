快訊／陳歐珀自曝：擬好退選聲明才報告賴清德　「不願影響總統大局」

記者呂晏慈／台北報導

宜蘭縣民進黨立委陳歐珀近日捲入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙案，21日深夜宣布退選。陳歐珀22日上午受訪表示，不希望因為宜蘭而失去這席立委，更不想影響到總統的大局，他昨晚擬好退選聲明才向黨主席賴清德報告退選的決定，「我希望主席能夠原諒我，沒辦法在這場選舉跟他並肩作戰」。

▲民進黨立委陳歐珀再度鞠躬致歉。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

陳歐珀今天上午在立法院接受媒體聯訪，針對媒體追問，倘若是清白的為什麼不選到底、捍衛到底？陳說，自己跟很多民進黨人血液裡面都留著同樣的DNA，就是守護台灣，2024是總統和立委選舉，守護台灣是每個民進黨人必須共同守護，他不希望因為宜蘭而失去這席立委，更不想影響到總統的大局，而讓台灣沒辦法在這次選舉團結，所以，在此呼籲大家共同團結挺台灣。

至於外傳陳歐珀退選一事與派系鬥爭角力有關，陳歐珀否認該說法指出，不管怎麼樣，針對大家質疑的部分，都請檢調單位儘速勿枉勿縱、查明事實，就自己所知道不是派系，這次宜蘭縣沒有初選，大家都支持自己，很感謝這麼多黨同志支持自己，希望一切還是交由司法來查明事實。

陳歐珀也說，昨天晚上已經擬好退選聲明稿，他才向賴清德報告決定退選，「我希望主席能夠原諒我，沒辦法在這場選舉跟他並肩作戰」。

媒體關注，未來若獲得清白，是否將再戰立委？陳歐珀表示，那時候不曉得提名過了沒有，沒有啦，「我會站在台灣的一個角落，繼續跟大家一樣，團結守台灣、顧台灣」。