　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／陳歐珀自曝：擬好退選聲明才報告賴清德　「不願影響總統大局」

記者呂晏慈／台北報導

宜蘭縣民進黨立委陳歐珀近日捲入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙案，21日深夜宣布退選。陳歐珀22日上午受訪表示，不希望因為宜蘭而失去這席立委，更不想影響到總統的大局，他昨晚擬好退選聲明才向黨主席賴清德報告退選的決定，「我希望主席能夠原諒我，沒辦法在這場選舉跟他並肩作戰」。

▲▼陳歐珀記者會 說明退選相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委陳歐珀再度鞠躬致歉。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

陳歐珀今天上午在立法院接受媒體聯訪，針對媒體追問，倘若是清白的為什麼不選到底、捍衛到底？陳說，自己跟很多民進黨人血液裡面都留著同樣的DNA，就是守護台灣，2024是總統和立委選舉，守護台灣是每個民進黨人必須共同守護，他不希望因為宜蘭而失去這席立委，更不想影響到總統的大局，而讓台灣沒辦法在這次選舉團結，所以，在此呼籲大家共同團結挺台灣。

至於外傳陳歐珀退選一事與派系鬥爭角力有關，陳歐珀否認該說法指出，不管怎麼樣，針對大家質疑的部分，都請檢調單位儘速勿枉勿縱、查明事實，就自己所知道不是派系，這次宜蘭縣沒有初選，大家都支持自己，很感謝這麼多黨同志支持自己，希望一切還是交由司法來查明事實。

陳歐珀也說，昨天晚上已經擬好退選聲明稿，他才向賴清德報告決定退選，「我希望主席能夠原諒我，沒辦法在這場選舉跟他並肩作戰」。

媒體關注，未來若獲得清白，是否將再戰立委？陳歐珀表示，那時候不曉得提名過了沒有，沒有啦，「我會站在台灣的一個角落，繼續跟大家一樣，團結守台灣、顧台灣」。

▲▼陳歐珀記者會 說明退選相關。（圖／記者屠惠剛攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／大樂透1億中獎人出現！　豪捐7單位近4千萬
快訊／蝦皮店到店宣布　「領包裹期限」天數縮短！
「Lisa罕見動怒臭臉」轉身走人！　台下無禮舉動全被拍
台網紅賣「黃大仙招財錢母」有過爐！　園方急喊：假的
快訊／陳歐珀鞠躬道歉喊「顧全政治大局」　退選是捍衛清白開始
快訊／超商浩克翻版！店員遭攻擊送醫　犯嫌逃逸中
為何「愛愛完會想哭」？　最美博士吐2原因
快訊／熱火續寫最強老8傳奇！　3:0強勢聽牌
心儀少女被約！　17歲少年撂10人砍殺她前任

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍委拋「數位平台揭露演算法」　數發部：有考慮第三方確認公正性

快訊／超商浩克翻版！持利剪「攻擊店員太陽穴」　屏東男抓到了

G7聯合聲明防範中國　民進黨：侯友宜還在支持九二共識嗎？

蔡英文批在野黨販售戰爭恐懼　賴士葆提1事反轟：民進黨才是始祖

藍委要求「政府手不伸入新聞議價」　數發部：不介入資源分配

引曾耀鋒結交官員？　陳歐珀批黃國昌「擠牙膏」：正常交誼活動

快訊／民進黨攻雙城論壇　蔣萬安動怒狂嗆：蔡英文、賴清德也盼對話

快訊／陳歐珀自曝：擬好退選聲明才報告賴清德　「不願影響總統大局」

快訊／陳歐珀鞠躬道歉喊「顧全政治大局」　退選是捍衛清白的開始

陳歐珀捲im.B詐騙集團風波退選　侯友宜：賴清德不用說清楚嗎？

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

《壞媽媽》小豬全遭撲滅超心酸QQ　李到晛為救下羅美蘭...奇蹟出現

憾！飛龍瀑布溯溪團已2罹難　5人「山壁打釘」共度難關獲救

世界最老狗過31歲生日　長壽祕訣：在森林漫步

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

下班見斑鳩黏機車手把上　騎士苦笑：可以借過嗎？

藍委拋「數位平台揭露演算法」　數發部：有考慮第三方確認公正性

快訊／超商浩克翻版！持利剪「攻擊店員太陽穴」　屏東男抓到了

G7聯合聲明防範中國　民進黨：侯友宜還在支持九二共識嗎？

蔡英文批在野黨販售戰爭恐懼　賴士葆提1事反轟：民進黨才是始祖

藍委要求「政府手不伸入新聞議價」　數發部：不介入資源分配

引曾耀鋒結交官員？　陳歐珀批黃國昌「擠牙膏」：正常交誼活動

快訊／民進黨攻雙城論壇　蔣萬安動怒狂嗆：蔡英文、賴清德也盼對話

快訊／陳歐珀自曝：擬好退選聲明才報告賴清德　「不願影響總統大局」

快訊／陳歐珀鞠躬道歉喊「顧全政治大局」　退選是捍衛清白的開始

陳歐珀捲im.B詐騙集團風波退選　侯友宜：賴清德不用說清楚嗎？

藍委拋「數位平台揭露演算法」　數發部：有考慮第三方確認公正性

快訊／超商浩克翻版！持利剪「攻擊店員太陽穴」　屏東男抓到了

弟試戴姊戒指拔不下來！食指紅腫疼痛　消防用油壓鉗解套

整理爺爺遺物發現「二戰手榴彈」　誤拔爸當場被炸死2兒重傷

快訊／大樂透1億中獎人出現！50歲傳產主管挺過鬼門關　豪捐7單位近4千萬

最後一位前台籍慰安婦過世⋯享耆壽92歲！婦援會：持續要求日本道歉

屏科大攝影社「深夜辦車聚」　女大生嚇問：怎麼有車炸來炸去

中信締史上首家職棒、職籃都奪冠金控　劉志威雙枓冠軍GM

見習網美小吳計畫進軍奧斯卡！？卻慘遭鬼才導演陳奕仁爆擊

有剝皮辣椒雞粽、麻辣牛三寶粽！　超商「30款端午名粽」獨家開賣

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

政治熱門新聞

快訊／陳歐珀463字聲明退選

奪牌披五星旗挨轟！李東憲嗆台灣獨裁

吳子嘉控「A1億美金」　陳時中怒：抹黑走火入魔

台灣留學生紐約遇襲　吳釗燮回應了

陳歐珀宣布退選：政治追殺摧毀我人格

侯友宜為「台南人沒眼睛」道歉　他反問：那蔡英文呢？

侯友宜道歉了！　認一時情急用詞不夠周全

蔡英文道歉缺蛋！賴士葆：不敢提低薪

台南人沒眼睛？侯友宜致歉、幕僚辯「形容詞」　知情人士這樣說

陳歐珀退選　陳亭妃聲援不捨

陳歐珀鞠躬道歉喊「顧全政治大局」

賴清德拋3國政願景　首要工作「照顧弱勢」

李東憲「穿TPE」舉五星旗　爆成立促統團體

陳歐珀捲im.b詐騙案不選了！　他們支持「選到底」

更多熱門

相關新聞

引曾耀鋒結交官員？　陳歐珀批黃國昌「擠牙膏」

引曾耀鋒結交官員？　陳歐珀批黃國昌「擠牙膏」

宜蘭縣民進黨立委陳歐珀近日捲入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙案，21日深夜宣布退選。對於時代力量前立委黃國昌再爆料，陳歐珀曾邀請官員前往主嫌曾耀鋒的招待所開趴，陳22日受訪氣憤地說，這種擠牙膏的方式，讓很多人都很無辜，如果民意代表參加正常交誼活動都不行，民意代表可以做什麼？

侯友宜要在國際形勢上做足功課

侯友宜要在國際形勢上做足功課

陳歐珀捲im.B詐騙集團風波退選　侯友宜：賴清德不用說清楚嗎？

陳歐珀捲im.B詐騙集團風波退選　侯友宜：賴清德不用說清楚嗎？

徐巧芯提3疑點告發陳歐珀　「退選是否等於承認有涉及詐騙」

徐巧芯提3疑點告發陳歐珀　「退選是否等於承認有涉及詐騙」

侯批綠做不到「侯侯做代誌」　王世堅嗆這句

侯批綠做不到「侯侯做代誌」　王世堅嗆這句

關鍵字：

民進黨賴清德2024總統大選2024陳歐珀

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃「凌晨轉中颱」上看強颱　今晚全台變天

傳求婚被拒崩潰鬧超商！　浩克女友回應了

超商浩克若請厲害律師　退休警：你就更難談了！

夜宿海生館只有一片黑　遊客超錯愕

暈船仔是你？「6星座」曖昧就暈爆

板橋電箱爆炸2853戶秒停電　肇事者是牠

白蟻是蟑螂親戚！專家教4招防蟲：先關掉這顏色燈

快訊／IG今早壞掉！　用戶一片哀號

瑤瑤錄影「內衣露出」襯衫穿太小件了

快訊／陳歐珀463字聲明退選

挖呀挖正妹師公開現身！「無P真實長相」被拍瘋傳

「改款新TOYOTA Corolla」登場

全家中鏢！他有症狀卻是天選之人？　醫曝答案

大腸鏡不用年年照！罹癌「1警訊」常忽略

浩克「暴打警察」炸全民怒火：在美國早就槍斃！　美國警察說話了

更多

最夯影音

更多
揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控
高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面