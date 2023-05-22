引曾耀鋒結交官員？　陳歐珀批黃國昌「擠牙膏」：正常交誼活動

記者呂晏慈／台北報導

宜蘭縣民進黨立委陳歐珀近日捲入「不動產借貸媒合平台im.B」詐騙案，21日深夜宣布退選。對於時代力量前立委黃國昌昨晚再爆料，陳歐珀曾邀請官員前往主嫌曾耀鋒的招待所開趴，陳22日受訪氣憤地說，這種擠牙膏的方式，讓很多人都很無辜，如果民意代表參加正常交誼活動都不行，民意代表可以做什麼？

▲民進黨立委陳歐珀。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

黃國昌近日踢爆陳歐珀曾使用曾耀鋒的宜蘭羅東大樓作為競選總部，其保母車也登記在曾耀鋒公司名下，昨再度指控，2020年6月12日交通委員會安排到宜蘭考察，當天也正是曾耀鋒五結豪宅招待所的「入厝日」，當天考察結束後，陳歐珀就夥同官員與商人到曾耀鋒的豪宅招待所開趴。

對此，陳歐珀今天上午在立法院接受媒體聯訪說，這有待檢調單位儘速查明，查個水落石出，查個清清白白。

陳歐珀表示，（黃國昌）這種擠牙膏的方式，對很多人都無辜，他也曾經講過，有些部分人士參加餐會，參加活動，「我們都保持一種善良，台灣如果當一個民意代表，去參加正常的交誼活動都不行，那民意代表可以做什麼事情？我想大家不要無限上綱、影射，這都不對嘛！我在這裡講什麼大家也不相信啊，就請檢調詳細查明，謝謝大家」。

不過，對於媒體追問，為什麼接受這些無償資助這麼久？陳歐珀表示，相關說明都已經很清楚了，至於其他指控，請黃國昌先生或任何人趕快到檢調單位告發，其他自己沒有辦法解釋，每天這樣浪費大家的媒體資源，真的不好意思。