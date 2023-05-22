全家中鏢！他超多症狀卻是「天選之人」？　看醫生答案揭曉

▲醫師說，患者有時怕痛，戳鼻子太淺，位置不對，一直驗一條線，以為沒有新冠病毒感染，其實早就中鏢了。（示意圖／記者林悅翻攝）



記者陳俊宏／綜合報導

新冠疫情反撲！疾管署副署長羅一鈞表示，Omicron已經進入第四波疫情。小兒科醫師陳信宏分享，有患者以為是「天選之人」，全家只有他沒確診，但經過醫師幫忙快篩，答案揭曉，原來早已中鏢。

陳信宏在臉書說，患者高燒不退又全身肌肉痠痛，加上咳嗽、流鼻水，其他家人都得到新冠病毒感染，唯獨他沒有，是天選之人嗎？

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▼新冠疫情升溫，自我防護不可少。（圖／疾管署提供）



陳信宏表示，立馬幫患者做新冠快篩， 5分鐘答案揭曉，新冠病毒兩條線，確認新冠病毒感染，「患者有時怕痛，戳鼻子太淺，位置不對，一直驗一條線，以為沒有新冠病毒感染，其實早就中鏢了。」

陳信宏提醒，確定診斷才可以保護家人跟朋友，不要再被感染，一個傳一個，生病了請還是找醫師檢查跟診斷，才能避免到處傳染，而且可以及早對症治療。

新冠疫情反撲，羅一鈞表示， Omicron正式進入第四波疫情，且預期疫情到6月底都處於上升，每天都有幾百例比較嚴重的中重症通報，近期民眾可能也會感受到周遭比較多人篩檢陽性。他強調，不是指揮中心解編就是疫情結束，一般民眾雖然口罩幾乎全面鬆綁，只剩下醫療機構、救護車要求戴口罩，但自主戴口罩時機仍然要注意。

▼新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）