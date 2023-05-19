第4波新冠疫情來襲！醫觀察「多二度確診」　3原因讓病例被低估

▲第4波新冠疫情！醫觀察「多二度確診」，3原因讓病例被低估。（圖／ETtoday資料照）

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫情反撲，疾管署副署長羅一鈞表示，Omicron已經進入第四波疫情，且到6月底都處於上升階段。小兒科醫師表示，近來診間疑似新冠確診案例的確有增加趨勢，二度確診的人也不少，可能與病毒變異有關，提醒有小孩的家庭還是少去公共場所，並維持環境衛生、勤洗手、戴口罩，減少染疫後重症風險。

根據疾病管制署監測，4月底以來新冠疫情持續呈現上升趨勢，特別是上周（5/10-5/16）併發症通報每日平均新增154例，比起前一周上升33%；5月起本土併發症累計2,022例，其中1,010例(約50%)未打滿3劑疫苗，703例(約35%)未曾接種任何一劑疫苗。

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開業小兒科醫師林應然受訪時指出，現在僅有新冠重症須通報，但每天到診所的發燒、流鼻水、咳嗽患者並不少，但現在確診免隔離又無保險理賠，民眾篩檢意願低，以致病例被低估，應從健保資料庫調閱新冠肺炎診斷碼，才能得知染疫真實數據。

林應然也提到，近期很多疑似患者都是「二度確診」，可能與病毒變異與未接種追加劑有關。去年Omicron流行時，主流病毒株為BA.2.75，現在則是XBB.1.6，曾經感染者若未在3個月後透過疫苗補充抗體，免疫力會隨著康復下降，當面對新的病毒株時，可能難以抵擋。

由於新冠疫苗接種率在指揮中心解編、傳染病降級後持續低靡，林應然表示，近期看到的病患都是輕症居多，在邊境、口罩都開放的當下，也只能學習與病毒共處，當病毒在社區持續流行，越來越多人染疫後，就可能產生群體免疫力。