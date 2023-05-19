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住院病人突惡化「一驗是陽性」　蘇一峰示警：院內交叉感染

▲▼食鹽水,生理鹽水,點滴,住院。（圖／視覺中國CFP）

▲患者病情突然惡化。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

國內第四波疫情反撲，疾管署預期，到6月底都處於上升階段。胸腔科醫師蘇一峰昨日指出，有住院患者情況逐漸好轉，怎料最近卻突然惡化，於是他果斷讓病人篩檢，而結果的確呈現陽性，他也直言，疫情並沒有結束。

蘇一峰昨在臉書提到，該名患者住院本來病況一直在改善，沒想到最近突然又惡化了，讓他不禁懷疑有確診的可能，結果幫病人一驗，果然是陽性。

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蘇一峰表示，「疫情結束撤掉專責病房，不在第一線的人，真的沒資格說疫情結束了！這就是院內交叉感染啦！」

▲住院病人突惡化「一驗是陽性」　蘇一峰示警：院內交叉感染。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

▲蘇一峰直言，疫情還沒有結束。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

而網友們也紛紛回應，「最近個案數又增加了」、「不在第一線的人，真的沒資格說疫情結束了」、「我覺得現在應該收住院病人一定要快篩，不然真的確診會害多人感染，不是只有出現症狀才篩」、「現在新冠好像會腹瀉，我確診後腹瀉了三天，是水瀉那種」、「不能同意你更多了」。

另外，根據疾病管制署的監測，4月底以來新冠疫情持續呈現上升趨勢，特別是上周（5/10-5/16）併發症通報每日平均新增154例，比起前一周上升33%，5月起本土併發症累計達2022例。

疾管署副署長羅一鈞指出，目前各項指標都顯示疫情在上升，Omicron已經正式進入第四波疫情，且預期到6月底都處於上升階段。不僅如此，台大醫師黃立民則表示，除了新冠疫情，免疫負債造成流感延遲也令人憂心，這兩種病同時在社區流行，若「雙重感染」疾病嚴重度恐怕增30%。

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