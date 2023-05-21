「天選之人」一一被挑出！　醫曝最新疫情

▲近期新冠疫情又升溫。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



記者陳俊宏／綜合報導

新冠疫情反撲！疾管署副署長羅一鈞表示，Omicron已經進入第四波疫情。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，沒有天選之人，只是時候未到，這波疫情基本上是將過去3年防護做得很好的「天選之人」，一一挑出來。

謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書提到，過去一周（母親節後），小兒急診室罹患新冠肺炎的病人數急速上升，大多是3歲以下尚未到幼兒園的孩子染疫，詢問接觸史後發現，幾乎都是被家庭中的成人傳染，而且家庭成員包括病人本身從沒有感染過新冠肺炎。

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▼新冠疫情升溫，自我防護不可少。（圖／疾管署提供）



謝宗學說，因此，這一波疫情基本上是將過去3年防護做得很好的「天選之人」，一一挑出來，掃蕩沒有自然感染過的族群。

謝宗學指出，除了新冠肺炎外，流感也很猖獗，絕大多數是A型流感，零星的B型流感逐漸出現；其他如腸病毒、腺病毒、人類間質肺炎病毒、副流感病毒、鼻病毒等也層出不窮。

謝宗學表示，這些病毒共同的特色是會讓孩子發高燒，造就兒童急診人滿為患，等待住院時間大增，每天佔床率100%的一般兒科病房早已不堪負荷，為了紓解急診室壅塞，兒科需要住院的病人甚至開始收往其他科的病房。

新冠疫情反撲，羅一鈞表示， Omicron正式進入第四波疫情，且預期疫情到6月底都處於上升，每天都有幾百例比較嚴重的中重症通報，近期民眾可能也會感受到周遭比較多人篩檢陽性。他強調，不是指揮中心解編就是疫情結束，一般民眾雖然口罩幾乎全面鬆綁，只剩下醫療機構、救護車要求戴口罩，但自主戴口罩時機仍然要注意。

▼新冠快篩陽就醫建議。（圖／疾管署提供）