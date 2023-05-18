製作假公文害林昶佐背黑鍋　藏鏡人是高雄電腦維修工程師

▲立委林昶佐因假公文背黑鍋，檢調終於揪出造假者。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

無黨籍立委林昶佐去年（2022年）被人冒用國會辦公室名義，偽造公文聲稱中央流行疫情指揮中心將鬆綁防疫措施，請林昶佐想辦法讓時任台北市長柯文哲進退兩難，林昶佐報案求助並公開澄清這是假公文，調查局台北市調查處報請高雄地檢署指揮偵辦、歷經10個月追查，日前揪出在高雄經營電腦維修工作室的王姓男子涉嫌造假，依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》等罪嫌送辦。

本案源於去年7月間，有媒體收到自稱「林昶佐幕僚」所寄電子郵件，內有1封以「立法委員林昶佐國會辦公室」名義發文、受文者為中央流行疫情指揮中心（現已解編）的公文，主旨為「中央疫情指揮重要事項宣布，請查照」，內容為「鑒於Omicron變異株之潛伏期較短特性，為兼顧維持國內防疫量能，本中心將鬆綁各項措施，請委員想辦法讓柯文哲進退兩難」、「關於委員相關新聞，我已請新聞台下架了」等語。

經媒體求證，林昶佐同月11日開記者會澄清遭冒名製作假公文混淆視聽，並批假公文內容違反正常公文寫作格式，荒誕不經、捏造事實，他已報案，「絕不姑息」。

▲台北市前市長柯文哲在假公文中，變成將遭陷害成「進退兩難」的對象。（圖／記者湯興漢攝）

台北市調查處獲報研判有人企圖在去年11月九合一公職大選前，利用此事帶風向影響選情，並使民眾對政府防疫措施產生不信任感，因此組成專案小組溯源追查，發現嫌犯刻意申請國外隨機生成1次性電子郵件帳號，製造網路斷點以干擾查緝。

專案小組以數位鑑識技術，分析偽造公文電子檔的文體結構、作者暱稱及與各大社群平台用戶關聯性後，鎖定開設臉書粉絲專頁經營電腦維修工作室的王姓男子涉有重嫌，因王男住居所在地位於高雄，專案小組報請高雄地檢署由檢察官郭來裕指揮偵辦，日前搜索王男住處並約談到案。

檢調指出，王男具有資訊專業背景，熟稔網路匿蹤手法，全案依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》、《刑法》偽造文書等罪嫌移送雄檢偵辦。檢調並呼籲民眾對於網路資訊提高警覺、謹慎辨識，切勿因錯誤認知或受到誤導，而成為散布不實訊息的幫手，從而誤蹈法網。